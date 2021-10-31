DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu!

DGS puanı ile 15-21 Ekim tarihlerinde tercihte bulunan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bunun üzerine yerleştirmesi yapılan üniversite adayları "DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" diye araştırmaya koyuldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlayacak olan öğrenciler, önümüzdeki günlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. İşte DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ve e-kayıt ekranı!

DGS EK TERCİH ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

27 Ekim tarihinde açıklanan tercih sonuçları sonrası ek tercih kayıt tarihi yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden DGS ek tercih online kayıtları 2-3 Kasım tarihleri arasında alınacak. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin ders kayıt işlemlerini yapabilecekler.