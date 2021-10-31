Dram ve gözyaşı

Konya’da 3 puan bırakan Fenerbahçe, en önemli 3 oyuncusunu da kaybetti. 58’de Gustavo’nun sakatlığıyla sarsılan sarı-lacivertlilerde, 72’de kaleci Altay omzundaki problem nedeniyle gözyaşlarıyla sahayı terk etti. 80’de ise Valencia sedyeyle kenara geldi
Lig ve Avrupa'da üst üste kayıplar yaşayan Fenerbahçe'de Konya deplasmanı da kâbusa dönüştü. İlk yarıda yediği gollerle 3 puandan olan sarı-lacivertli ekip, takımın en önemli 3 oyuncusunu da sakatlığa kurban verdi. Bu sezon16 resmi maçta da sahaya 11'de çıkarakKanarya'nın vazgeçilmezi olan LuizGustavo, 58. dakikada sol arka adalesindeyaşadığı prob- lem nedeniyleoyunadevamedemedi ve yerini Mert Hakan'a bıraktı.
KALECİ ALTAY BAYINDIR'DA KIRIK YOK
Gustavo'ya üzülen sarı-lacivertlilerde 72'de de kaleci Altay sakatlandı. Omzundan sorun yaşayan Altay gözyaşlarına engel olamadı. Yerine giren BerkeÖzer, acı çeken arkadaşını öperek kenaragönderdi. 80. dakikada ise Valencia şoku yaşandı. Sakatlanan Ekvadorlu yıldız sedyeyle oyundan çıkarken, değişiklik hakkı dolan Fenerbahçe son 19 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Hastaneye kaldırılan Altay'da kırık olmadığı açıklandı. Kesin durumu bugün netleşecek.
PELKAS KIZDI PEREİRA YANINA KOŞTU!
41. dakikada oyundan alınan Pelkas, bu karara sinirlendi. Kenara gelip oturan ve kendi kendine söylenen Yunan yıldızın yanına giden teknik direktör Pereira, oyuncusuna neden çıktığını anlattı. Portekizli hoca, konuşurken Pelkas'ın bir yandan başını okşarken, bir yandan da uyarıda buludu. Tecrübeli oyuncuyu daha sonra takım arkadaşları da sakinleştirmeye çalıştı. Sahada kaldığı sürede 16 kez topa temas eden Pelkas, hiç şut atamadı ve orta yapamadı.
41'DE 3 DEĞİŞİM!
Sakatlık dışında oyuncu değişikliklerini 60. dakikadan önce yapmaması nedeniyle zaman zaman eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konya'da bir ilki gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, takımı 2-0 geriye düşünce 41. dakikada 3 oyuncuyu birden oyundan alarak bu sezon ilk kez değişikliklerindevre bitmeden yaptı. Rossi'nin yerine Serdar; Nazım'ın yerine Novak; Pelkas'ın yerine ise İrfan Can girdi.
İSTANBUL'A GEÇİT VERMİYOR
Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, sarı-lacivertlilere rakip olduğu son dört lig maçının üçünde yüzü gülen taraf oldu. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan yeşil-beyazlılar (2M), bu galibiyetlerde toplam 24 gol attı.