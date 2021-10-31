Pazar gününü evinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün elektrik kesintisi olup olmayacağını merak ederken, İstanbul genelinde yaşanan kesintiler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Halihazırda kesinti ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" sorusuna yanıt arıyor. Bununla birlikte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi Pazar sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı ile güncel kesintiler listesi haberimizde.
31 EKİM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ATAŞEHİR: Küçükbakkalköy
BEYKOZ: Acarlar, Örnekköy, Dereseki, Ortaçeşme, Akbaba, Paşabahçe, Görele, Kanlıca
ÜSKÜDAR: Selimiye, Cumhuriyet, Güzeltepe, Altunizade, Mimar Sinan, Burhaniye, Kısıklı, Barbaros, İcadiye, Küplüce, Ferah
Kesinti saatlerine ve detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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31 EKİM BEDAŞ AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 7866711
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/10/2021 05:00:00 - 31/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866722
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, EBRULİ, IŞILAY, KISMET, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, SARI ZEYBEK, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk / YUNUS EMRE mah ELİAÇIK sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866731
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPSOY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, EFELER, EFTELYA, IŞILAY, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, NEŞENUR, NURAN, NÜKTE, NİGAR, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, VAHİD, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YUVAM, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜNER, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 31/10/2021 10:30:00 - 31/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866732
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 31/10/2021 11:30:00 - 31/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 7867344
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966. sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7862459
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867346
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 31/10/2021 11:00:00 - 31/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867348
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2592., 2594. sk bölgelerinde 31/10/2021 13:00:00 - 31/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 7863357
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ALTINKESER, ALTINTEPE, ASALET, AYDOĞDU, DERE, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GÜMÜŞTEPE, HAYAL, PLANLI, SALKIM, SELAM, ÇELEBİ, ÇİLEK sk / ÇELTİK mah TEMAŞA sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867528
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3346., 3370., 3374., 3375., 3376., 3377. sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7863010
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
31 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ