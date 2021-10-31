Maçın ardından konuşan Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, hakemin verdiği kararlarla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullanarak tepksini gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Maçın geneline baktığımızda kendi takımım iyi bir performans gösterdi. İstediğimiz gibi maça başladık. Sadece ilk yarının sonunda yediğimiz gol bizi üzdü. İkinci yarı daha önde oynamamız gerekiyordu, pozisyon aramamız lazımdı ve bunları yakaladık ama maalesef gole çeviremedik. Yanlış tercihler kullandık kale önünde. 2-0'dan sonra işimiz biraz daha zorlaştı. Ama futbolcularımın isteği ve arzusunda 2-1 veya 2-2'yi yakalama şansı vardı, Muhammet'in ve Dicko'nun pozisyonu olsun. Değerlendirmiş olsaydık 1-1 veya 2-1'i yakalasaydık belki berabere biterdi. Ama sonuçta büyük kaliteli takıma karşı oynuyorsunuz. Son bölümde, bizim birinci bölgemizde daha iyi tercihler kullanarak 3 puanı almış oldular. Galatasaray'ın oyununa baktığımızda 6 numara üzerinden oyun kuruyor. Taylan ve Berkay olsun. Merkezi kapatarak kenara yönlendirmeye çalıştık. Sadece sol değil, sağ tarafı da kullandık. Arkamıza atılacak topları biliyorduk. Onlara da ilk yarı iyi tepki gösterdik. İlk yarı 1, 2 Galatasaray şutu var onlardan birisi gol oldu" dedi.