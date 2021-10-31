Fatih Terim'den Marcao sözleri! "Küme düşen takımdan stoper aldık..."

"Kerem bizim çok alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz, her geçen gün de gelişimini takip ettiğimiz, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Daha da iyi olacak."

"Kaybedilen puanlarda tecrübeli oyuncuyla genç oyuncunun göğüsleyişi aynı olmuyor. Onları tekrar bir maça hazırlamak kolay değil, hele ellerinden kaçırdıkları bazı maçlar var. Bunlar genç arkadaşlarımıza önemli tecrübeler kazandıracak."