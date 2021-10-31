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Giriş Tarihi: 31.10.2021 22:17 Son Güncelleme: 31.10.2021 22:21

Fatih Terim'den Marcao sözleri! "Küme düşen takımdan stoper aldık..."

Fatih Terim’den Marcao sözleri! Küme düşen takımdan stoper aldık...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşma sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marcao, iyi bir Galatasaraylı. Küme düşen takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik ama şu an çok önemli bir yerde." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "İki yarıyı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu bizim için önemliydi. Pozisyon da bulduk. Morutan'la, Kerem'le %100 gol fırsatları da bulduk. İlk yarıyı 1-0 bitirdik, ikinci yarıda boş alan bulacağımızı oyunculara anlatmıştık" dedi.

"Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, yukarıyla puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz."

"Kerem bizim çok alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz, her geçen gün de gelişimini takip ettiğimiz, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Daha da iyi olacak."

"Kaybedilen puanlarda tecrübeli oyuncuyla genç oyuncunun göğüsleyişi aynı olmuyor. Onları tekrar bir maça hazırlamak kolay değil, hele ellerinden kaçırdıkları bazı maçlar var. Bunlar genç arkadaşlarımıza önemli tecrübeler kazandıracak."

"KÜME DÜŞEN TAKIMDAN STOPER ALDIK..."

Marcao hakkında konuşan Terim, "Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi ama yönetimimiz doğruydu. Kerem'den özür dileyecekti, o da çok üzüldü. Marcao, üzüntüsünün farkında. Marcao, iyi bir Galatasaraylı. Küme düşen takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik ama şu an çok önemli bir yerde." dedi.

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Fatih Terim'den Marcao sözleri! "Küme düşen takımdan stoper aldık..."
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