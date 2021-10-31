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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:22

Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Gustavo ve Valencia açıklaması! 'Ameliyat olacak...'

Fenerbahçe’den Altay Bayındır, Gustavo ve Valencia açıklaması! ’Ameliyat olacak...’

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanan üç oyuncunun sağlık durumlarıyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Altay Bayındır'ın omzundaki sakatlık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Valencia'nın ise sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Luiz Gustavo'nun son durumu da açıklandı.

Sarı lacivetliler resmi internet sitesinden Konyaspor maçında sakatlanan üç yıldızıyla ilgili resmi açıklama yaptı. Altay Bayındır'ın Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde sahada olması beklenmiyor. Luiz Gustavo'da ise sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edildiğini ifade edildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

'İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan;

Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Gustavo ve Valencia açıklaması! 'Ameliyat olacak...'
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