Getafe’ye ilk galibiyeti Enes Ünal getirdi! Son 2 maçta 3 gol attı

İspanya La Liga'nın 12. haftasına ligin son sırasında yer alan Getafe, Espanyol'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi Getafe, ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Getafe'ye 3 puanı getiren golleri 31 ve 56'da milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. Espanyol'un tek golünü ise 38'de Sergi Gomez attı.
ENES ÜNAL'DAN SON 2 MAÇTA 3 GOL!
Geçen hafta da Granada deplasmanında bu sezonki ilk golünü atan Enes Ünal, 12 maçta 3 gol kaydetti.
Bu sezonki ilk galibiyetini alan ve 6 puana yükselen Getafe son sırada yer aldı. Espanyol ise 14 puanda kaldı.