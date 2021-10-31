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Giriş Tarihi: 31.10.2021 22:41 Son Güncelleme: 31.10.2021 22:47

Getafe'ye ilk galibiyeti Enes Ünal getirdi! Son 2 maçta 3 gol attı

Getafe’ye ilk galibiyeti Enes Ünal getirdi! Son 2 maçta 3 gol attı

İspanya La Liga'nın 12. haftasına ligin son sırasında yer alan Getafe, sahasında Espanyol'u 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Getafe'ye 3 puanı getiren golleri milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

İspanya La Liga'nın 12. haftasına ligin son sırasında yer alan Getafe, Espanyol'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi Getafe, ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Getafe'ye 3 puanı getiren golleri 31 ve 56'da milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. Espanyol'un tek golünü ise 38'de Sergi Gomez attı.

ENES ÜNAL'DAN SON 2 MAÇTA 3 GOL!

Geçen hafta da Granada deplasmanında bu sezonki ilk golünü atan Enes Ünal, 12 maçta 3 gol kaydetti.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan ve 6 puana yükselen Getafe son sırada yer aldı. Espanyol ise 14 puanda kaldı.

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Getafe'ye ilk galibiyeti Enes Ünal getirdi! Son 2 maçta 3 gol attı
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