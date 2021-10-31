Hasretim aynı derdim aynı!

İzmir’de karşılaşan Altay ile Sivas puanları paylaşarak Süper Lig’de kazanamama serilerini 4 maça çıkardılar
Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Altay ile Demir Grup Sivasspor'un Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldiği maç 1-1 tamamlandı. Konuk ekip Sivasspor, 38. dakikadaMustafa Yatabare'nin golüyle öne geçti.Altay, 44'te Daouda KaramokoBamba'nın golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla iki ekibin de Süper Lig'de kazanamama serisi 4 maça çıktı. Altay, 3 maçlık mağlubiyet serisisonrası 1 puana ulaşırken, Sivassporsahasındaki Beşiktaş yenilgisi sonrasıçıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.