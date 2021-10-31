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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Hasretim aynı derdim aynı!

Hasretim aynı derdim aynı!

İzmir’de karşılaşan Altay ile Sivas puanları paylaşarak Süper Lig’de kazanamama serilerini 4 maça çıkardılar

Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Altay ile Demir Grup Sivasspor'un Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldiği maç 1-1 tamamlandı. Konuk ekip Sivasspor, 38. dakikada Mustafa Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay, 44'te Daouda Karamoko Bamba'nın golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla iki ekibin de Süper Lig'de kazanamama serisi 4 maça çıktı. Altay, 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası 1 puana ulaşırken, Sivasspor sahasındaki Beşiktaş yenilgisi sonrası çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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Hasretim aynı derdim aynı!
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