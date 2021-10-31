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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:16 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:16

Kasım ara tatili ile okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, tarihi ertelendi mi?

Kasım ara tatili ile okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, tarihi ertelendi mi?

Kasım ayına gelinmesi ile birlikte ilk ara tatil tarihleri de öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimine göre; Kasım ara tatili ile yarıyıl sömestr tatili tarihleri de netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci bu kapsamda; “Kasım ara tatili ile okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB 2021-2022 takvimi ile ara tatil tarihleri!

"Kasım ara tatili ile okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile ara tatil ne zaman?" sorularının yanıtları, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçen öğrenciler için ilk ara tatil tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ise ara tatil tarihleri netlik kazandı.

ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

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Kasım ara tatili ile okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, tarihi ertelendi mi?
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