Kasım ara tatili ile okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, tarihi ertelendi mi?

"Kasım ara tatili ile okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile ara tatil ne zaman?" sorularının yanıtları, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçen öğrenciler için ilk ara tatil tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ise ara tatil tarihleri netlik kazandı.