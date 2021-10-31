Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs başvurusu başladı mı, e-Devlet ekranı açıldı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:18 Son Güncelleme: 31.10.2021 16:18

KYK burs başvurusu başladı mı, e-Devlet ekranı açıldı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK burs başvurusu başladı mı, e-Devlet ekranı açıldı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

Kasım ayına merhaba demeye hazırlanırken 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yüz binlerce öğrenci, GSB'den gelecek olan "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" duyurusunu beklemeye koyuldu. Bu noktada, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu ve şartları neler gibi sorulara yanıt aranıyor. Bilindiği gibi, geri ödemesiz olarak KYK bursu; geri ödemeli olarak ise öğrenim kredisi veriliyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? KYK burs kredi başvuruları için tarihler belli oldu mu? İşte, detaylar

KYK burs ve kredi başvuruları için yüz binlerce öğrencinin geri sayımı sürüyor. Ekim ayının sonu itibarı ile başvurular henüz başlamamışken KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merak konusu oldu. 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ile öğrencileri geri ödemesiz olarak KYK bursu ya da geri ödemeli öğrenim kredisi imkânından yararlanmak istiyor. Öğrencilerin merak ettiği KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak konusuyla ilgili kritik bir tarih öne çıkıyor. Peki, bu yılın KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak ve tarihi açıklandı mı? İşte bazı bilgiler

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvurusu başladı mı, e-Devlet ekranı açıldı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
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