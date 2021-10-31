KYK burs ve kredi başvuruları için yüz binlerce öğrencinin geri sayımı sürüyor. Ekim ayının sonu itibarı ile başvurular henüz başlamamışken KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merak konusu oldu. 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ile öğrencileri geri ödemesiz olarak KYK bursu ya da geri ödemeli öğrenim kredisi imkânından yararlanmak istiyor. Öğrencilerin merak ettiği KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak konusuyla ilgili kritik bir tarih öne çıkıyor. Peki, bu yılın KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak ve tarihi açıklandı mı? İşte bazı bilgiler