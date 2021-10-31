Mame Thiam son dakikada sahneye çıktı! 3 gol 2 kırmızı kart kazanan Kayserispor

İkinci yarıda VAR'ın uyarısı sonrası Klassen kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gavranovic'in golüyle beraberliği bulan Kayserispor, son dakikalarda galibiyet golü için bastırdı ve Thiam'ın golüyle galibiyete uzandı. Mame Thiam bu sezon dördüncü golünü attı!
3 GOL 2 KIRMIZI KART! THİAM GALİBİYETİ GETİRDİ
Hikmet Karaman yönetindeki Kayserispor, bu galibiyetin ardından puanını 14 yaptı. Fatih Karagümrük ise 18 puanda kaldı.
MAME THİAM 4. GOLÜNÜ ATTI!
Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Mame Thiam, dördüncü golünü attı. Galatasaray maçında da etkili bir oyun oynayan Thiam, takımına galibiyeti getirmişti.
Hikmet Karaman ve ekibinin yanı sıra Kayserispor taraftarı da galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.