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Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:30 Son Güncelleme: 31.10.2021 15:31

Mame Thiam son dakikada sahneye çıktı! 3 gol 2 kırmızı kart kazanan Kayserispor

Mame Thiam son dakikada sahneye çıktı! 3 gol 2 kırmızı kart kazanan Kayserispor

Son haftalarda puan kayıplarıyla taraftarını üzen Kayserispor, evinde Karagümrük'ü ağırladı. İki takımın da 10 kişi tamamladığı maçı ev sahibi son dakika golüyle 2-1 kazandı. Hakem Burak Şeker, ikinci yarıda önce Karagümrük'ten Klassen'e daha sonra Kayserispor'dan Onur Bulut'a kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam, takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fatih Karagümrük, Kayseri deplasmanına konuk oldu. Maça etkili başlayan Fatih Karagümrük, Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan yıldız bu sezon ligde 6. golünü attı.

İkinci yarıda VAR'ın uyarısı sonrası Klassen kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gavranovic'in golüyle beraberliği bulan Kayserispor, son dakikalarda galibiyet golü için bastırdı ve Thiam'ın golüyle galibiyete uzandı. Mame Thiam bu sezon dördüncü golünü attı!

3 GOL 2 KIRMIZI KART! THİAM GALİBİYETİ GETİRDİ

Hikmet Karaman yönetindeki Kayserispor, bu galibiyetin ardından puanını 14 yaptı. Fatih Karagümrük ise 18 puanda kaldı.

MAME THİAM 4. GOLÜNÜ ATTI!

Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Mame Thiam, dördüncü golünü attı. Galatasaray maçında da etkili bir oyun oynayan Thiam, takımına galibiyeti getirmişti.

Hikmet Karaman ve ekibinin yanı sıra Kayserispor taraftarı da galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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Mame Thiam son dakikada sahneye çıktı! 3 gol 2 kırmızı kart kazanan Kayserispor
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