MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımda yer alan ana kadro yarışmacıları geçen hafta boyunca oynanan eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme potasına giren Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu arasından bir kişi kritik eleme gecesinde jüri koltuğunda yer alan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda elenerek MasterChef 2021 şampiyonluk hayallerine veda etti. Eleme potasında bulunan yarışmacılar tarafından hazırlanan ürünlerin jüri şefler tarafından tadılması sonrası bu haftanın elenen ismi oldu. Bu bilgiler ışığında kritik eleme gecesine ilişkin bilgiler merak konusu olarak "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesine sahne olan MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacı ve merak edilen tüm son dakika detayları şöyle;