Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 1.11.2021 00:21 Son Güncelleme: 1.11.2021 00:22

MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımdaki ana kadro yarışmacıları kritik eleme gecesinde mücadele verdi. Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında potaya giren Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu arasından birisi bu haftanın veda eden ismi oldu. Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en az başarılı yapan yarışmacı şampiyonluk hayallerini kaybetti. Öte yandan yarışmanın izleyenleri tarafından “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusu üzerinden detayları araştırıyor. Merak konusu olan “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusunun yanıtları ve tüm merak edilenler.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımda yer alan ana kadro yarışmacıları geçen hafta boyunca oynanan eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme potasına giren Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu arasından bir kişi kritik eleme gecesinde jüri koltuğunda yer alan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda elenerek MasterChef 2021 şampiyonluk hayallerine veda etti. Eleme potasında bulunan yarışmacılar tarafından hazırlanan ürünlerin jüri şefler tarafından tadılması sonrası bu haftanın elenen ismi oldu. Bu bilgiler ışığında kritik eleme gecesine ilişkin bilgiler merak konusu olarak "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesine sahne olan MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacı ve merak edilen tüm son dakika detayları şöyle;



31 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesinde, ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasından seçilen eleme adayları Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu bu hafta MasterChef'te elenen isim olmamak için jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ürünleri en başarılı şekilde yapabilmek için kıran kırana mücadele verdi.



Kritik eleme gecesinde ilk oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçimi olan haş haş ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapmak için tezgah başına geçti. Potada yer alan 6 eleme adayı ilk safhada potadan kurtulmak için tüm hünerlerini sergiledi.



MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen kritik eleme gecesinde eleme adaylarına haş haş ana ürünüyle yaratıcı bir tabak hazırlamaları için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte jüri şeflerin tadım ve değerlendirme süreçlerinin sona ermesiyle en yaratıcı yemeği hazırlamayı başaran Hasan, Araz, Burcu eleme potasından kurtularak, yarışmaya 1 hafta daha devam etme hakkına sahip oldu.



MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda hazırladıkları tabakla Mehmet, Danilo ve Somer şefleri etkileyemeyen Ateş, Mert, Safanur 2. eleme oyunu için bir kez daha tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Jüri şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu haftanın MasterChef'e veda eden ismi Ateş oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Ateş
  • Hasan
  • Araz
  • Tahsin
  • Burcu
  • Mert
  • Safanur



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Pelin
  • Eren
  • Sergen
  • Azize
  • Emre
  • Dilara

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
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