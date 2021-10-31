Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere MEB 6 bin 132 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda açık pozisyonlarda görevlendirmek üzere yapılacak alımlara ilişkin tüm detaylara yer verilmişti. Hal böyleyken "MEB 6 bin 132 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 2021 MEB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar...