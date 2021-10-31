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Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:19 Son Güncelleme: 31.10.2021 14:20

Müge Anlı’daki Bilsen Pirpor olayı nedir? Bilsen Pirpor nasıl öldü, kim öldürdü, otopsi sonucu ve katili belli oldu mu?

Müge Anlı’daki Bilsen Pirpor olayı nedir? Bilsen Pirpor nasıl öldü, kim öldürdü, otopsi sonucu ve katili belli oldu mu?

Yakınlarının 69 gündür kayıp olduğunu ifade etmesi üzerine Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’un cansız bedenine ulaşıldı. Kırklareli’nde kaybolan 58 yaşındaki Pirpor’un cesedi dere kenarında bulundu. Talihsiz kadının imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım’ın çelişkili ifadeleri üzerine olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Müge Anlı’daki Bilsen Pirpor olayı hakkında yapılan araştırmalar arasında “Bilsen Pirpor nasıl öldü, kim öldürdü, otopsi sonucu ve katili belli oldu mu?” sorusu yer alıyor. Olaya ilişkin detaylar ve son durum haberimizde.

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının her bölümünde yeni bir sır perdesi aralanıyor. Geçtiğimiz bölümlerde Bilsen Pirpor olayı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen programda, Pirpor'un cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Ölen eski kocasının kendisini çağırdığı gerekçesiyle evden ayrılan, 69 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kadının ölüm nedeni merak ediliyor. Bilsen Pirpor nasıl öldü, kim öldürdü, katili belli oldu mu gibi sorular yanıt arıyor. İşte olaya ilişkin detaylar.

MÜGE ANLI'DAKİ BİLSEN PİRPOR OLAYI NEDİR?

Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. 7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı.

BİLSEN PİRPOR NASIL ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Bilsen Pirpor'un ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsisi istendi. Yüksel Yıldırım'ın evinde yapılan luminol incelemeler ve otopsi raporu sonucunda detaylar belli olacak. Pirpor'un ölüm nedeni belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İMAM NİKAHLI EŞİNİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ!

Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti. Pirpor'un kızlarının bu ifadelere dikkat çekmesi üzerine Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi.

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Müge Anlı’daki Bilsen Pirpor olayı nedir? Bilsen Pirpor nasıl öldü, kim öldürdü, otopsi sonucu ve katili belli oldu mu?
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