Müge Anlı’daki Bilsen Pirpor olayı nedir? Bilsen Pirpor nasıl öldü, kim öldürdü, otopsi sonucu ve katili belli oldu mu?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının her bölümünde yeni bir sır perdesi aralanıyor. Geçtiğimiz bölümlerde Bilsen Pirpor olayı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen programda, Pirpor'un cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Ölen eski kocasının kendisini çağırdığı gerekçesiyle evden ayrılan, 69 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kadının ölüm nedeni merak ediliyor. Bilsen Pirpor nasıl öldü, kim öldürdü, katili belli oldu mu gibi sorular yanıt arıyor. İşte olaya ilişkin detaylar.

MÜGE ANLI'DAKİ BİLSEN PİRPOR OLAYI NEDİR?

Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. 7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı.