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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:34

Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!

Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!

Kasım ayına yaklaşılırken okullar kapanacak mı sorusu da gündemdeki önemli haber başlıkları arasında öne çıkıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim süreci devam ederken vaka sayısı nedeniyle uzaktan eğitime geçilecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, bu dönem okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi? Yüz yüze eğitim biter mi? İşte, son gelişmeler

Okullarda yüz yüze eğitim süreci, velilerin ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vaka sayısına paralel olarak okullar kapanacak mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren sürece dair son açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. İki bakan da yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaparken okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi sorularına açıklık getirdi. Peki, bu dönem okullar kapanır mı, tamamen uzaktan eğitime geçilir mi? Ara tatilden önce okullar bitecek mi? İşte, detaylar

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinden şikâyetçi.

"EN NET ŞEKİLDE AÇIKLIYORUZ: OKULLAR KAPATILMAYACAK"

En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altı olmasına rağmen kayıplarda ileri yaştakilerin çoğunlukta olduğunu belirten Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" diyerek gençleri mücadelede ön safa davet etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN DE OKULLAR KAPANACAK MI SORUSUNA NET YANIT

Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;

ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK

Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.

İLAVE KARAR YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE

Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.

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Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
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