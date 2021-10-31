Paşa’ya 3 puan ‘Kutlu’ olsun

Cihat Arslan ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Hakan Kutlu'nun getirildiği Kasımpaşa, yeni teknikdirektörü ile çıktığıilk maçında YeniMalatyaspor'u 2-0 mağlupederek hayata döndü. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin ikinci devresinde lacivert-beyazlılar, 54. dakikada Sadikuve 74. dakikada iseUmut Bozok ile birbirininkopyası, korneratışı ve kafa vuruşuylagelen goller attı. Öte yandan Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran, 23. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Harun Tekin'e bıraktı.