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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Paşa’ya 3 puan ‘Kutlu’ olsun

Paşa’ya 3 puan ‘Kutlu’ olsun
Cihat Arslan ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Hakan Kutlu'nun getirildiği Kasımpaşa, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek hayata döndü. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin ikinci devresinde lacivert-beyazlılar, 54. dakikada Sadiku ve 74. dakikada ise Umut Bozok ile birbirinin kopyası, korner atışı ve kafa vuruşuyla gelen goller attı. Öte yandan Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran, 23. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Harun Tekin'e bıraktı.

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Paşa’ya 3 puan ‘Kutlu’ olsun
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