REYTİNG SONUÇLARI 29 EKİM 2021

Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Kıbrıs Zafere Doğru, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 29 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte tüm reyting sonuçları

29 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam, üçüncü sırada ise Kıbrıs Zafere Doğru yer aldı.