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Giriş Tarihi: 31.10.2021 08:31

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralaması

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları merakla bekleniyor. Televizyon ekranlarına her akşam gelen dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama belli olurken birinci olan yapım da açıklanacak. TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülen sıralama sonuçları için de araştırmalar şimdiden başladı. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralaması ve bilgiler!

30 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları arasında birinci ve sıralama belli olacak. Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarının açıklanmasını beklerken Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi diziler izleyici ile buluştu. Bu kapsamda; reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 EKİM 2021 CUMARTESİ

30 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI 29 EKİM 2021

Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Kıbrıs Zafere Doğru, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 29 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte tüm reyting sonuçları

29 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam, üçüncü sırada ise Kıbrıs Zafere Doğru yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralaması
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