30 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları arasında birinci ve sıralama belli olacak. Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarının açıklanmasını beklerken Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi diziler izleyici ile buluştu. Bu kapsamda; reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralaması
30 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI 29 EKİM 2021
Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Kıbrıs Zafere Doğru, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 29 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte tüm reyting sonuçları
29 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam, üçüncü sırada ise Kıbrıs Zafere Doğru yer aldı.