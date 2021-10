Roblox oyununa erişim problemi devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen oyun sitelerinden olan Roblox'da dünden beri sorun yaşanıyor. 29 Ekim tarihinde başlayan bu problem hâlihazırda devam ederken, konuya ilişkin Roblox resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Hal böyle olunca, Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 30 Ekim Roblox ne zaman düzelecek soruları gündeme oturdu. İşte Roblox çöktü mü, neden açılmıyor soruları ile birlikte tüm merak edilenlerin yanıtları;

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Konuya ilişkin Roblox tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Roblox resmi Twitter hesabı 29 Ekim 18:00 sularında "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Peki, Roblox nasıl açılır? Roblox, 'something went wrong please try again later' sorunun çözümü nedir?

İşte detaylar;