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Giriş Tarihi: 31.10.2021 21:24 Son Güncelleme: 31.10.2021 21:36

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golüne tepki! "Adalet herkese lazım!"

Son dakika: Beşiktaş’tan Galatasaray’ın golüne tepki! Adalet herkese lazım!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek zirve takibi sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ilk yarının son anlarında Morutan ile 1-0 öne geçerken Beşiktaş'tan bu golle alakalı dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı Karşılaşmayı ev sahibi Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 45+2'de Morutan ve 73'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla 20 puana yükselen Galatasaray zirve takibinbi sürdürdü. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray, ilk yarının son anlarında Morutan'ın müthiş golüyle öne geçerken Beşiktaş'tan bu golle alakalı dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçında Mehmet Topal'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünün görüntüsü, Galatasaray'ın golüyle birlikte verilerek tepki gösterdi.

Hatayspor - Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın şık topuk golü, Montero'nun kalecinin görüş açısını bozduğu gerekçesiyle VAR'dan ofsayt kararıyla iptal edilmişti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Beşiktaş, Galatasaray'ın Morutan ile bulduğu golde ise ofsaytta olan Nelsson'un kalecinin görüş açısını bozduğunu ima ederek tepki gösterdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

İşte Beşiktaş'ın tepkili paylaşımı;

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Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golüne tepki! "Adalet herkese lazım!"
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