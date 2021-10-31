Erman Toroğlu Konyaspor maçı sırasında Fenerbahçe’deki çarpıcı gerçeği açıkladı! Son dakika haberi: “Vitor Pereira ve futbolcular arasında…”

Son dakika… Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, zorlu Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konya ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'den 3 puanı almasını bildi.
Bu sezonun en kötü 45 dakikalarından birini oynayan Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Vitor Pereira, henüz 41. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.
Büyük takımlara karşı büyük zorluk yaşatmayı başaran Konyaspor, bu sezon İlhan Palut yönetiminde ilk 10 haftayı 17 puan toplayarak kapattı.
Fenerbahçe'ye karşı da iyi başlayan Konya ekibi, 2 ve 11. dakikalarda bulduğu gollerle sarı-lacivertlilere adeta şoku yaşattı.
MESUT ÖZİL, SERDAR AZİZ VE OSAYI KADRODA YOK
Ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkamayan tecrübeli futbolcu Mesut Özil, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Sarı lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte sakatlığı devam eden Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı.
Cezasını tamamlayan kaleci Altay ile Kim Min-Jae ilk 11'deki yerlerini aldı. Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
CIKALLESHI DÖNDÜ
Konyaspor'da ise Arnavutluk Milli Takımı kampında koronavirüse yakalanan ve bir süre kadro dışında kalan Cikalleshi, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev yaptı. Sakatlığı bulunan Ahmet Hassan ve Hadziahmetovic ise Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.
Karşılaşmanın devre arasında A Spor canlı yayınında konuşan Erman Toroğlu, aldığı duyumları paylaşırken, çarpıcı bir gerçeği de açıkladı.
İşte Erman Toroğlu'nun yorumları…
Fenerbahçe'de benim gördüğüm kadarıyla teknik adam ve futbolcular arasında ciddi bir sorun var.
Bana gelen haberlere göre bazı üst düzey oyuncular, konuşmak için başkandan randevu istemiş.
Fenerbahçe'nin yediği ikinci golün izahı yok. Fenerbahçe takımının böyle bir gol yememesi lazım.
En kötü şey de oyuncuların yerleriyle satranç gibi oynamaktır. Burada artık olay taktik değil futbolcuların ikinci yarı tavır göstermesi.