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Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:57 Son Güncelleme: 31.10.2021 12:00

Son dakika: Fenerbahçe'de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın'dan Ali Koç'a tepki! 'Sanki Guardiola...'

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe taraftarı hem Vitor Pereira hem de Başkan Ali Koç'a üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra tepki gösteriyor. 3-5-2 sisteminden vazgeçmeyen ve bu konudaki eleştirilere tepki gösteren Vitor Pereira, eleştirilerin hedefindeki isim. Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın da hem Pereira'ya hem Ali Koç'a tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın 10 dakikada iki gol yedikten sonra üç stoperini oyunda tutması taraftarın tepkini çekti. 41. dakikada Rossi, Pelkas ve Nazım'ın yerine Novak, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun oyuna girdi.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE İKİNCİ KEZ KÖTÜ SERİ!

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde ikinci kez Süper Lig'de üç hafta peş peşe maç kaybedildi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor maçıyla birlikte virajları aşamadı.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

Önce Trabzon'dan mağlubiyetle dönen sarı lacivertliler daha sonra evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe son olarak dün akşam Konya'da kötü bir oyunun ardından sahadan 2-1'lik sonuçla ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

PELKAS'TAN VİTOR PEREİRA'YA TEPKİ!

Geçtiğimiz haftalarda Mesut Özil'in tepki gösterdiği Vitor Pereira'ya dün akşam da Pelkas tepki gösterdi. 41. dakikada oyundan çıkan Pelkas, adeta şok yaşadı. Pereira, daha sonra Pelkas'ın yanına giderek deneyimli oyuncuyla konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

41. dakikada oyundan alınan Pelkas, bu karara sinirlendi. Kenara gelip oturan ve kendi kendine söylenen Yunan yıldızın yanına giden teknik direktör Pereira, oyuncusuna neden çıktığını anlattı.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

Portekizli hoca, konuşurken Pelkas'ın bir yandan başını okşarken, bir yandan da uyarıda buludu. Tecrübeli oyuncuyu daha sonra takım arkadaşları da sakinleştirmeye çalıştı.

Sahada kaldığı sürede 16 kez topa temas eden Pelkas, hiç şut atamadı ve orta yapamadı.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

SON DAKİKA: ESKİ FENERBAHÇELİ SERHAT AKIN'DAN ALİ KOÇ VE PEREİRA'YA BÜYÜK TEPKİ!

Daha önce Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış isimlerden biri olan Serhat Akın, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

'SEZON BAŞINDA SÖYLEDİM PEREİRA, F. BAHÇE'NİN HOCASI DEĞİL!'

'Sezon başında söyledim Pereira Fenerbahçe hocası değil diye herkes saldırdı bana devam vardır bir bildiği diye bi sezon da boşa gider.'

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

Serhat Akın, Pereira'ya altyapı hocası derken 'Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun.' dedi.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

ALİ KOÇ'A ÇAĞRI! 'PEREİRA GİTMELİ'

Eski milli futbolcu Serhat Akın, Pereira'nın takımdaki herkesi küstürdüğünü ifade ederken Pelkas'ı işaret etti.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

'Vitor Pereira takımdaki herkesi küstürdü. Pelkas da isyanlarda! Bu maç sonu gitmezse yönetim de bıraksın. Fenerbahçe böyle yönetilmez, yazık!'

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A TEPKİ!

Alanyaspor yenilgisi sonrası Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarının 'İstifa' tezahüratları yaptığı Başkan Ali Koç, dün Konya'da da aynı şeyi yaşadı.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

Pandemi nedeniyle tribünlerde yeşil beyazlı taraftarlar yer alırken, 90 dakikanın sonunda Konyaspor tribünleri 'Ali Koç istifa' diyerek tempo tuttu.

Son dakika: Fenerbahçe’de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın’dan Ali Koç’a tepki! ’Sanki Guardiola...’

Maçın bitiş düdüğü ile birlkte stadyumda da son dönemin dizilerinden Squid Game müziği çalındı. Fenerbahçe taraftarı ise sosyal medyadan Başkan Koç'a tepkisini sürdürdü.

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Son dakika: Fenerbahçe'de isyanın adı Vitor Pereira! Serhat Akın'dan Ali Koç'a tepki! 'Sanki Guardiola...'
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