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Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:43 Son Güncelleme: 31.10.2021 09:51

Son dakika: Fenerbahçe'ye 'derbi' şoku! Altay Bayındır hem Galatasaray hem Beşiktaş derbisinde...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe’ye ’derbi’ şoku! Altay Bayındır hem Galatasaray hem Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır, dün akşam maçın ikinci yarısında talihsiz bir şekilde sakatlandı. Spor camiasından birçok isim Altay'a 'Geçmiş olsun' mesajı gönderdi. Gözyaşları içinde sahayı terk eden Altay Bayındır'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Milli kaleci Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe taraftarı Konya'da hem kötü oyuna üzülürken hem de en önemli oyuncularını kaybetti. Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'ın ardından Enner Valencia da 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Gustavo ile Valencia'nın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. Altay'ın durumu ise kritik...

A Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Altay Bayındır, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde forma giyemeyecek. Milli takımın da önemli isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Trabzonspor maçına kadar üst düzey bir form grafiği göstermişti.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE ALTAY BAYINDIR ŞOKU! 3 AY YOK...

Altay'ın sağlık durumu konusunda Fenerbahçe'den resmi bir açıklama gelmedi fakat milli kalecinin 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre Altay Bayındır'ın sakatlığı ciddi ve genç kaleci üç ay takımını yalnız bırakacak.

ALTAY BAYINDIR GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDE YOK!

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Altay Bayındır, üç ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

Son dakika: Fenerbahçe'ye derbi şoku! Altay Bayındır'dan gelen haber...

Altay, geçen sezon da bir sakatlık yaşamış daha sonra EURO 2020 kadrosunda yer almıştı.

Genç kaleci, Fenerbahçe için çok kritik olan birçok maçta forma giyemeyecek.

Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar şu şekilde...

ANTWERP
KAYSERİSPOR
GALATASARAY

OLYMPİAKOS FRANKFURT
GÖZTEPE
ÇAYKUR RİZESPOR
GAZİANTEP FK
BEŞİKTAŞ

KARAGÜMRÜK YENİ MALATYASPOR

Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık hakkında Fenerbahçe'den gün içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Süper Lig'in ilk devresinin geri kalanında kaleyi Berke Özer koruyacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye 'derbi' şoku! Altay Bayındır hem Galatasaray hem Beşiktaş derbisinde...
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