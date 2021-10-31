Son dakika: Fenerbahçe’ye ’derbi’ şoku! Altay Bayındır hem Galatasaray hem Beşiktaş derbisinde...

A Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Altay Bayındır, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde forma giyemeyecek. Milli takımın da önemli isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Trabzonspor maçına kadar üst düzey bir form grafiği göstermişti.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE ALTAY BAYINDIR ŞOKU! 3 AY YOK...
Altay'ın sağlık durumu konusunda Fenerbahçe'den resmi bir açıklama gelmedi fakat milli kalecinin 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre Altay Bayındır'ın sakatlığı ciddi ve genç kaleci üç ay takımını yalnız bırakacak.
ALTAY BAYINDIR GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDE YOK!
Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Altay Bayındır, üç ay boyunca sahalardan uzak kalacak.
Son dakika: Fenerbahçe'ye derbi şoku! Altay Bayındır'dan gelen haber...
Altay, geçen sezon da bir sakatlık yaşamış daha sonra EURO 2020 kadrosunda yer almıştı.
Genç kaleci, Fenerbahçe için çok kritik olan birçok maçta forma giyemeyecek.
Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar şu şekilde...
ANTWERP
KAYSERİSPOR
GALATASARAY
OLYMPİAKOS
FRANKFURT
GÖZTEPE
ÇAYKUR RİZESPOR
GAZİANTEP FK
BEŞİKTAŞ
KARAGÜMRÜK YENİ MALATYASPOR
Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık hakkında Fenerbahçe'den gün içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Süper Lig'in ilk devresinin geri kalanında kaleyi Berke Özer koruyacak.