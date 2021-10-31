Son dakika haberi: Serhat Akın'dan Ali Koç'a tepki! 'Sanki Guardiola...'

Portekizli hoca, konuşurken Pelkas'ın bir yandan başını okşarken, bir yandan da uyarıda buludu. Tecrübeli oyuncuyu daha sonra takım arkadaşları da sakinleştirmeye çalıştı.

Sahada kaldığı sürede 16 kez topa temas eden Pelkas, hiç şut atamadı ve orta yapamadı.