SON DAKİKA: Peş peşe gelen 3 mağlubiyet sonrası Erman Toroğlu’ndan sert sözler! ’Eline megafon aldı milleti yollara döktü ama...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dördüncü senesinde de zor günler geçiriyor. Süper Lig'de 2018-2019 sezonundan sonra ikinci defa üst üste üç lig maçından mağlup çıkan Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Taraftarın yönetime ve Vitor Pereira'ya tepkisi de devam ediyor. Erman Toroğlu, sert sözlerle Ali Koç ve Pereira'ya yüklendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
GÜRCAN BİLGİÇ: PEREİRA DERS DE ALMADI!
'Üç maçtır işler iyi gitmiyor. Ligin en iyi takımlarından biriyle de deplasmanda oynayacaksınız. Rakibinizin (Beşiktaş) yenildiği haberi de geliyor soyunma odasına. "Bir şeylerin değişmesi lazım" ama aynı kafa, aynı "yetersizlik" hem sahada var Fenerbahçe adına, hem saha kenarında.
Yenildiği için yazmıyorum bunları. Hatalardan ders çıkarılmaması veya daha iyi olmak adına farklılık getirilmemesidir problem. Duran toptan gol yediğin üçüncü maç oluyor bu. Rakibi incelemediğin gibi, kendi takımını da hazırlamamışsın veya eksiksin. Mesut "sakatım" demiş ama İrfan Can yine kulübede.
41'de oyuna girdi, bir Serdar'a, bir de Valencia'ya net gollük pas verdi. Topun aklı yerine geldi İrfan ile. Müthiş bir frikik golü ekledi hanesine. Pereira'nın yetersizliği ve inadının altını çiziyordu yıldız oyuncu.
Önce Gustavo arka adalesini tuttu. Sonrasında Altay çarpışmanın peşinden gözyaşlarına boğuldu. Valencia sedye ile terk etti sahayı. Bütün şanssızlıkları paratoner gibi üstüne çeken, garip bir maç yaşanıyordu.
Sadece geceyi değil, sezonu kaybettirecek ağır darbeler aldılar. Hiç öyle "geniş kadro" falan demeyin, oyuncusunu bilmeyen, nasıl oynayacağına "inatla" karar veren bir teknik direktörleri var.
Fenerbahçe kadrosunun neler yapabileceği, ne tarafının eksik olduğu biliniyor. Takımın kaliteye ihtiyacı var, teknik adam değerlendirmiyor. Fizik olarak 60'dan sonra düşüş başlıyor. Skoru aldığında geriye çekiliyor, alamadıklarında üretemiyorlar. Pereira ve onu seçen yönetim sorumlu bu durumdan. Gidişatı değiştirecek isim de yok işin kötüsü.'
SON DAKİKA: ERMAN TOROĞLU'NDAN SERT ELEŞTİRİ! 'ALİ KOÇ TUTMADI...'
'Fenerbahçe'de işler yine kötü. Yolda Fenerbahçelilere rastlıyorum 'Hocam ne olacak bu takımın hali?' diyen o kadar çok var taraftar var ki inanılır gibi değil. Ve seyirci takımdan ümidini kesmiş durumda. Şu bir gerçek, Fenerbahçe'de Ali Koç da tutmadı, Pereira da...
'ELİNE MİKROFON ALDI MİLLETİ YOLLARA DÖKTÜ'
Bu kadar futbolcu alıp bu kadar harcama yapıp ve yüzde 80 futbolcudan verim alamayan, bu kadar teknik adam değiştiren bir başkanın bence Fenerbahçe'de artık durmaması gerekir. "Hakemler" dedi, "Rakipler" dedi, futbolculara ceza verdi, uçak yerine otobüsle İstanbul'a gönderdi, seyirciyle tartıştı, protokolden atladı, eline mikrofon aldı, milleti yollara döktü. Yani hep hata karşıdaydı, hiç kendisinde yoktu en sonunda duvara vurdu.
Şu net; futbolcuların çoğunun teknik adamla elektriği tutmadı. Aralarında bir mücadele var. Hiçbir hoca futbolcusuyla mücadele etmez, onlarla yürür. Oyunculara bakıyorum yüzler mutsuz. Ben bu işlerde önce başkana bakarım.
Eğer başarı varsa başkan ve yönetimdedir, başarısızlık varsa aynen başkan ve yönetimdedir... Fenerbahçe'de artık Pereira dikişi tutmaz. Yeni bir hoca gelse ne yapar, o da bilinmez. Ne demişler, rüzgâr eken fırtına biçer. Şu andaki görüntü o.
Arkasına sığınacak bir bahane de kalmadı. Takımda ışık yok, ışık olsa dersin ki 'Bu durumu çeviririz.' Koca Fenerbahçe'ye yazık oluyor.
Ali Koç geldiğinde ümitlenmiştik, bu kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturup adını büyütür demiştik, yanılmışım. Konyaspor maçı sonuna kadar hak etti. Yedikleri golde rakibe kendileri verdiler. Yani futbol ukalalığı yaptılar.
Attıkları ikinci gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Golü yiyen için de rezaletti. Aslında Konya'ya 2-0'dan sonra iki tane yüzde 100 pozisyon geldi, atsalar 3-4 olur, bu maç bu hale gelmezdi ama maalesef bazı oyuncularda bencillik vardı. Halbuki golü takım atacaktır, sen de kazanacaksındır. Sonra bu maçı ıslıklarla bitirirsin gol yemeyeyim diye.'
AHMET ÇAKAR: AYDINUS İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR
'Fenerbahçe çok ağır bir yara aldı. Sadece 3 puan kaybetmedi, çok önemli oyuncularını da sakatlığa kurban verdi. Altay, Gustavo, Valencia kaçar hafta yoklar belli değil. Kayıp 3 puan pek tabii ki beraberinde ciddi anlamda iç karışıklık meydana getirecek. Ali Koç'a megafon hatırlatılacak ve galiba maalesef oklar Pereira ve yönetime dönecek. Aslında ilk yarıya baktığımızda ilk 10 dakikada Konya'nın golleri geliverdi.
Hepsi hata, ilk golde Pelkas uzaklaştıramadı, Soner harika vurdu. İkincisinde de arka direkte bomboş Abdülkerim kafayla gol yaptı. Ne olursa olsun Altay'ın bu kafayı çıkarması gerekirdi. Aslında ilk devreye baktığımızda 3-4 olurdu, maçın geneline baktığımızda da Konya maçı 7-2 falan kazanabilirdi. İkinci yarı şanssızlıklar da var.
Valencia'nın kaçırdığı goller, art arda yaşanan sakatlıklar ve son dakikalarda İrfan Can'ın muhteşem golü ama yetmedi. Maç Konya'nın hakkıydı ve F.Bahçe için artık çok zor günler başlıyor. Hakem Fırat Aydınus harikalar yaratmaya devam ediyor.3
İyi maçlar yönetiyor, dün gece iyi değildi tek kelimeyle mükemmeldi. Adeta ikinci baharını yaşayan biri gibi. Tebrikler Fırat Aydınus.'