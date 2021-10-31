SON DAKİKA: Peş peşe gelen 3 mağlubiyet sonrası Erman Toroğlu’ndan sert sözler! ’Eline megafon aldı milleti yollara döktü ama...’

Arkasına sığınacak bir bahane de kalmadı. Takımda ışık yok, ışık olsa dersin ki 'Bu durumu çeviririz.' Koca Fenerbahçe'ye yazık oluyor.

Ali Koç geldiğinde ümitlenmiştik, bu kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturup adını büyütür demiştik, yanılmışım. Konyaspor maçı sonuna kadar hak etti. Yedikleri golde rakibe kendileri verdiler. Yani futbol ukalalığı yaptılar.