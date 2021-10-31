Son kurban Batshuayi

Baldırından sakatlık yaşayarak ilk yarıda oyundan çıkan Belçikalı yıldız, takımda bu sezon sorun yaşayan 15. farklı isim oldu
Bu sezon Beşiktaş'ın başına gelenin daha önce eşi benzeri görülmedi… Siyah-beyazlılar yıldız isimlerini her hafta bir bir kaybederken, Hatay karşısında Batshuayi de bu kervana eklendi. Akdeniz ekibi karşısında sağ baldırındansakatlanan Belçikalı yıldız, yerini24. dakikada Kenan Karaman'a bıraktı.Beşiktaş'ın bu sezon sakatlık yaşayan 15.farklı oyuncusu oldu. Pjanic'in sakatlığı ile sarsılan, N'Koudou'yu bir türlü düzenli kullanamayan Kartal, Souza'nın sakat olduğu haftada Batshuayi'yi de kaybetti. Bu sezon eylül ayında diz iç yan bağlarındaki gerilme nedeniyle iki maç kaçıran yıldız oyuncu Sporting maçında oynayamayacak.Trabzonspor karşılaşmasınaise yetiştirilmeye çalışılacak.
FIFA'DAN HATAY MESAJI
FIFA, maç sonrası sosyal medyadan, "2007-08'de amatör lige düştü, 2019-20'de Süper Lig'e çıktı, 2021-22 şampiyonluk yarışında. Hatay sansanyol bir hikâye yazabilir mi?" paylaşımı yaptı.
ATAR YEMEZ HATAY!
Ligde 2. sırada bulunan Hatayspor, geçen sezon 36 maçta 22 kez ağları sarsıp 1 asist yapan Boupendza'yı Al-Arabi'ye göndermesine rağmen, yeni sezonda gol problemi yaşamadı. 11 maçın tamamında fileleri havalandıran bordo- beyazlı ekip, Trabzonspor'un (22) ardından Beşiktaş'la birlikte ligin en çok gol atan iki takımından birisi konumunda (20). Hatay, aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı (8).