İstanbul'da su tedariğinden sorumlu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bugün meydana gelecek kesintileri internet sitesinden duyurdu. Arıza onarımı ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında şehir genelinde meydana gelen kısa ve uzun süreli kesintiler, 31 Ekim İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. İSKİ tarafından duyurulan "su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi" ile kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler öğreniliyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve güncel kesintiler.
31 EKİM İSKİ GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.10.2021 02:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tozkoparan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.10.2021 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Semizkumlar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.10.2021 19:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
31 EKİM İSKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI