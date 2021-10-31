İstanbul'da su tedariğinden sorumlu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bugün meydana gelecek kesintileri internet sitesinden duyurdu. Arıza onarımı ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında şehir genelinde meydana gelen kısa ve uzun süreli kesintiler, 31 Ekim İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. İSKİ tarafından duyurulan "su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi" ile kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler öğreniliyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve güncel kesintiler.

31 EKİM İSKİ GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ