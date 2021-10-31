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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:20 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:20

Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi son dakika: 31 Ekim İSKİ arıza sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi son dakika: 31 Ekim İSKİ arıza sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul’da hafta sonunu evinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün su kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. Güne su kesintisiyle başlayanlarsa “İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” diye araştırıyor. 31 Ekim arıza sorgulama ekranı ile son dakika su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi anlık olarak internetten duyuruluyor. İşte güncel kesintiler ve İSKİ planlı kesintiler ekranı!

İstanbul'da su tedariğinden sorumlu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bugün meydana gelecek kesintileri internet sitesinden duyurdu. Arıza onarımı ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında şehir genelinde meydana gelen kısa ve uzun süreli kesintiler, 31 Ekim İSKİ arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. İSKİ tarafından duyurulan "su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi" ile kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler öğreniliyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve güncel kesintiler.

31 EKİM İSKİ GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.10.2021 02:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.10.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 19:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

31 EKİM İSKİ ARIZA SORGULAMA EKRANI

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Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi son dakika: 31 Ekim İSKİ arıza sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?
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