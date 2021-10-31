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Giriş Tarihi: 31.10.2021 17:46 Son Güncelleme: 31.10.2021 18:01

Süper Lig’de Galatasaray’ın konuğu Gaziantep! G.Saray’ın 11’i belli oldu

Süper Lig’de Galatasaray’ın konuğu Gaziantep! G.Saray’ın 11’i belli oldu

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep’i konuk edecek. Moskova maçı öncesi moral bulmak isteyen Galatasaray, bu maçı kazanmak ve zirveye daha da yakınlaşmak istiyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11’i belli oldu. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey kadroda yer almamıştı. Diğer yandan Gaziantep'te Borven ve Sagal forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanmak isteyen Galatasaray, evinde Gaziantep'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Babel, Mostafa, Ömer, Luyindama, Emre, Feghouli, Diagne

Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Gaziantep FK'ya rakip olduğu beş resmi maçta yenilgi almayan Galatasaray (3G 2B), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, en üst ligde hiçbir rakibinden üst üste üç yenilgi almadı.

Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak aldı.

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Süper Lig’de Galatasaray’ın konuğu Gaziantep! G.Saray’ın 11’i belli oldu
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