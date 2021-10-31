Saat kaç sorusu, Google üzerinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Dünya genelinde pek çok ülkede kış saati uygulamasına geçiş yapılmasıyla birlikte, Türkiye'de bazı akıllı telefon, saat ve tablet gibi teknolojik ürünlerde de saat güncellemesi yapıldı. Bu durum üzerine Türkiye'de saatler değişti mi, ileri mi geri mi alındı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi, kalıcı yaz saati ile ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda karar alınmıştı. Peki, Türkiye'de saatler değişecek mi, ileri mi geri mi alınacak? 31 Ekim Türkiye'de şu an saat kaçta? İşte, saat kaç konusuna yönelik detaylar;
Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç gibi sorular, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, Türkiye'de bazı cep telefonlarının yaz ve kış saati olarak iki farklı modunun aktif olarak kullanılıyor olması. Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor.
Türkiye'de saatler geri alınmadı ve kış saatine geçilmedi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.
İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı. Kış saati 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.
Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.