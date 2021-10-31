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Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:18

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 31 Ekim 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 31 Ekim 2021 Pazar

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan Zeynep Turan 31 Ekim 2021 Pazar günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Ekim ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 31 Ekim 2021 Pazar günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Ekim 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 31 Ekim 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MARS GEÇİT VERMİYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 31 EKİM 2021 PAZAR

Koç: Ayın son gününde ayın muhakemesini yapmak isteyeceksin. İlgi alanlarına dair konuları araştırmak ile gününü dinlenmeye ayırmak arasında kararsız kalabilirsin.

Boğa: Azim ve kararlılığın sayesinde birçok konu kendiliğinden açılacak. Mars'ın su burcundaki seyri devam ediyor. Maddi konulara daha çok önem vereceksin.

İkizler: Sürekli olan aklını meşgul eden kararsızlığın etkisinden kurtuluyorsun. İsteklerine daha net şekilde odaklanabilir ve önemli kararlar alabilirsin.

Yengeç: Su burcunda devam eden Mars Akrep seyri seni yakından ilgilendirecek. Pazar günü de olsa işlerinden ayrı kalmak istemeyeceksin. Aile içerisinde yaşanan polemiklere karşı önlemler almak isteyebilirsin.

Aslan: Ayın başından beri devam eden yanlış anlaşılmalara noktayı koyuyorsun. Mars'ın su burcunda konumlanması, kendini daha rahat ifade etmeni sağlayacak. Açık sözlülüğün dikkat çekebilir.

Başak: İşlerinin yoğunluğu yüzünden ihmal ettiğin ailenle daha çok zaman geçireceksin. Sosyal medyada gördüğün bir haber seni heyecanlandırabilir.

Terazi: Dinlenmek için kendine ayırmaya karar verdiğin gün, beklemediğin gelişmelerle bölünebilir. Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşından telefon içine kuşku düşürebilir.

Akrep: Yönetici gezegenin burcunda hareket ediyor. Mücadelenin hiçbir şekilde dışında kalmayacaksın. Azim ve hırsın sayesinde kendini zinde hissedeceksin.

Yay: Kendi işi olan bir Yay burcuysan, pazar gününü de çalışarak geçirmen gerekebilir. Odaklanma konusunda çeşitli sorunlar karşına gelse de moralini bozmayacaksın.

Oğlak: Günü kendine ayırmaya karar vermişken, okumayı ertelediğin kitaplarını karıştırmak isteyebilirsin. Atacağın adımların geri dönüşü geç gelecek olsa da sonuçlarını tahmin edebiliyorsun.

Kova: Yarım kalmış konular gündeminde olacak. Çünkü mücadele gezegeni kendisini güçlü hissettiği burçta hareket ediyor. Mars geçişinin etkilerini hissedecek olman, alacağın kararları da etkileyecek.

Balık: Sevgi konusunun ağırlığını hissedeceksin. Ay sonu harcamalarını gözden geçirirken, masraflarını kontrol altına almak isteyebilirsin.

MARS GEÇİT VERMİYOR

Dün, su elementli yönetici burcuna geçiş yapan mücadele gezegeni sadece bu gündemi ile durmuyor. "Ey Mars! Bu ne şiddet bu celal" sözlerini söylemekten dilimizde tüy bitecek. Bununla da kalmayacak. 18 Kasım 2021'de Mars, Uranüs Karşıtlığı da böylesi bir gökyüzü olayıyla beraber gerçekleşecek. Net adımlar söz konusu diyor gök kubbe. Özellikle de ülkemiz adına.

Hak Kavramını Konuşacağız

Mars'ın Akrep hali, bütün dünyada eş zamanlı bir şekilde insan haklarına aykırı olan politikalara meydan okuyacak. Bireyselden kolektife daha çok açıldığımız bir gündeme doğru yürürken, Mars'ın açık sözlü etkilerini herkesten hissedeceğiz. Umulmadık kararlar, kabul edilmesi olası değil dediğimiz kanunlar ve kararnameler Mars'ın su burcundaki geçişinde "mümkünlük" kazanabilir. Politik ve askeri açıdan güçlü yanlarını ortaya koymaya çalışan ülkelerin sayısının da artacağını işaret eden gök kubbe, dünyada eş zamanlı bir şekilde gerginlik yaşayabilecek ülkeleri de vurguluyor.

Mars, Akrep Burcundayken Gündeme Gelecek Maddeler;

  • Ülkeler arası ticaret anlaşmalarının detayları,
  • Askeri tatbikatlar ve askeri teknolojiler konusunda ilerleme kaydeden ülkeler,
  • Çok yönlü yatırımlarına hız, ivme kazandıran şirketler,
  • Arasında politik gerilim olan ülkelerin, siyasi hamleleri,
  • Ülkemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni atılımlarını bu döngüde bizlere duyurabilir,
  • Bazı ülkelerin askeri sanayisini sanıldığından daha farklı amaçlara karşı kullandığını görebiliriz.
  • Uçak sanayisindeki ilerlemeler ve üretim anlaşmaları

6 Aralık Tarihine Dikkat!

İki malefik gezegenin 6 Aralık tarihinde yaşanacak iletişimi devletler arası meydan okuma egosunu normal seyrin üzerine taşıyacak. Kimin lafı kimden daha büyük yarışan şahit olacağız. Fark ettiyseniz Mars'ın Akrep etkisi genel olarak ülke yönetimleri ve siyaseti üzerinde etkili. Bunun sebebini çok uzakta aramamak lazım aslında, ülkemizin natal haritasında Güneş burcu Akrep burcu sonuçta. Bir diğer yandan Mars – Akrep döngüsünün etkileyeceği Çin- ABD gerilimi Tayvan üzerinden tekrar alevlenebilir. Bu iki ülkenin diplomatik olarak karşı karşıya gelmesi Filipinler ve Güney Çin Denizi'ni aynı Akdeniz gibi ısındığını gözler önüne serecek. Görünen köy kılavuz istemez denilen günler geliyor.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 31 Ekim 2021 Pazar
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