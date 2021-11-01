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Giriş Tarihi: 1.11.2021

1.2 milyon Euro tribünde!

1.2 milyon Euro tribünde!
ÇAYKUR Rize ile yaşanan sorun nedeniyle lisansı geç çıkan Oğulcan Çağlayan'a 1.2 milyon Euro tazminat ödenmişti. Oğulcan, Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep FK maçında da 21 kişilik kadroya giremedi. Oğulcan gibi yeni transfer Aytaç Kara da tribüne çıktı.

'BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE BİZİ MOTİVE ETTİ'
GALATASARAY'IN tecrübeli sol beki Van Aanholt, maçın kırılma anının Morutan'ın golü olduğunu söyledi. 31 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş mağlubiyetinden sonra iyi bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları bizi motive etti. Bugün (dün) %100 kazanmamız gerekiyordu, biz de üstümüze düşeni yaptık" diye konuştu

'OFSAYT OLMASI GEREKİYORDU'
GAZIANTEP FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimine isyan etti. G.Saray maçının ardından konuşan Bulut, "Uğurlu'nun maç başlarken futbolcuma yönelik 'Sarı kart, kırmızı kart yiyebilirsin' şeklindeki sözleri hoşuma gitmedi. Futbolcumun da öyle… Oyuncumu o şekilde baskı altına alması doğru değil. Yediğimiz ilk gol, Beşiktaş maçındakinin aynısı. Ona verilmedi, ofsayt çalındı. Bugün de (dün) ofsayt olması gerekirdi. Türkiye'de standardı yakalayamadık" dedi.

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1.2 milyon Euro tribünde!
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