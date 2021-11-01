3600 ek gösterge son gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz ay düzenlenen toplu sözleşme zammı görüşmelerinde ilk olarak dile getirdiği aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği ek gösterge artışı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler...