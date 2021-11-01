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Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:43 Son Güncelleme: 1.11.2021 11:44

8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek?

8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay bilindiği üzere konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelmiş ve konuyla ilgili çalışmaların başladığı sinyalleri verilmişti. Bu noktada ise “3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu talimatı milyonlarca memur için sıcak gündem olmuştu. Peki, 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge son gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz ay düzenlenen toplu sözleşme zammı görüşmelerinde ilk olarak dile getirdiği aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği ek gösterge artışı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler...

8 SORUDA 3600 EK GÖSTERGE REHBERİ

İşte 3600 ek gösterge konusunda milyonlarca memur ve emekli için en çok merak edilen sorular ve cevapları...

1. 3600 ek gösterge konusunda komisyon ne zaman toplanacak?

Ek gösterge komisyonu Kasım ayında toplanacak.

2. Ek gösterge komisyonunda kimler yer alacak?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Strateji Bütçe Başkanlığı
  • Memur-Sen

3. 3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler faydalanacak?

  • Polisler
  • Öğretmenler
  • Din görevlileri
  • Hemşireler başta olmak kamudaki meslek grupları

4. 3600 ek gösterge kamudaki hiyerarşik yapıya etki edecek mi?

  • Kamuda yükselmenin önü açılacak
  • Ücret dengesizlikleri son bulacak

5. Ek gösterge artışı ne kadar olacak?

  • Maaş, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 oranında artış olacak.

6. 3600 ek gösterge ne zaman yaşama geçirilecek?

  • 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminde.

7. İdari kadrolarda 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil olacak mı?

  • İdari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

8. 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların tamamını kapsayacak mı?

  • Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor.

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8 maddede 3600 ek gösterge rehberi: 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek?
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