3600 ek gösterge son gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz ay düzenlenen toplu sözleşme zammı görüşmelerinde ilk olarak dile getirdiği aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği ek gösterge artışı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler...
8 SORUDA 3600 EK GÖSTERGE REHBERİ
İşte 3600 ek gösterge konusunda milyonlarca memur ve emekli için en çok merak edilen sorular ve cevapları...
1. 3600 ek gösterge konusunda komisyon ne zaman toplanacak?
Ek gösterge komisyonu Kasım ayında toplanacak.
2. Ek gösterge komisyonunda kimler yer alacak?
3. 3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler faydalanacak?
4. 3600 ek gösterge kamudaki hiyerarşik yapıya etki edecek mi?
5. Ek gösterge artışı ne kadar olacak?
6. 3600 ek gösterge ne zaman yaşama geçirilecek?
7. İdari kadrolarda 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil olacak mı?
8. 3600 ek gösterge düzenlemesi memurların tamamını kapsayacak mı?