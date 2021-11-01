Altay 4 ay yok!

Konyaspor maçında omuz kapsülünde yırtık olan Fenerbahçe’nin milli file bekçisi dün ameliyat edildi
Bu sezon sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Altay Bayındır, Trabzonspor karşılaşması sonrası PFDK'dan aldığı 1 maçlık cezayı tamamlayıp kalesine geçti ancak şoküstüne şok yaşadı. 11 dakikada 2 gol yiyen 23 yaşındaki file bekçisi, 72. dakikada girdiği mücadelede yerde kaldı. Altay'ın gözyaşlarıdurumun kötü olduğununişaretiydi. Konya'da yapılan ilk kontrolün ardından omuzda kırık olmaması sevindirdi ancak İstanbul'da yapılan kontrolde omuz kapsülündeyırtık oluştuğu ve yaklaşık 4 ayforma giyemeyeceği öğrenildi. Ameliyat masasına yatan genç kalecinin, geçen sezon eli kırıldığında gösterdiği profesyonellik ve sahalara erken dönüşü bu süreyi azaltabilmesi açısından da ümit veriyor. Ancak kesinolan şu ki G.Saray ve Beşiktaşderbilerini kaçıracak.
İKİ İSİM İÇİN HEDEF DERBİ FENERBAHÇE'DE sakatlanan diğer isimler Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın sahalara dönüşünün 1 ay sürebileceği ifade ediliyor. Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilirken, Gustavo'nun sol omzu dirseğe bağlayan kaslarında yaralanma var. Sağlık heyeti iki oyuncuyu da yoğun bakıma alacak ve milli ara dönüşü 21 Kasım'da oynanacakGalatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak. Ancak başarılı olunmazsa derbiye Altay'ın yanı sıra Gustavo ve Valencia'dan yoksun çıkacak.