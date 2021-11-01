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Giriş Tarihi: 2.11.2021 06:26

Altın fiyatları 2 Kasım Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları 2 Kasım Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. 2 Kasım Salı günü canlı rakamlara göre; 22 ayar bilezik 494 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 874 liradan işlem görüyor. Güncel olarak alış ve satış fiyatları merak edilirken bilindiği üzere sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları 2 Kasım Salı!

Altın fiyatları alış ve satış rakamları günün en sık araştırılan konuları arasında yerini alıyor. Canlı rakamlara göre; gram altın 549 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 748 liradan işlem görmektedir. Hem hediye hem de yatırım amaçlı kullanılan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları 2 Kasım Salı!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 494,35

SATIŞ: 513,47

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.594,00

SATIŞ: 3.654,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.621,00

SATIŞ: 3.675,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.493,41

SATIŞ: 3.562,03

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.748,00

SATIŞ: 1.808,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 874,00

SATIŞ: 898,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 549,95

SATIŞ: 550,09

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Altın fiyatları 2 Kasım Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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