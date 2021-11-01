AÖF sınavları ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile AÖF sınav tarihleri duyuruldu. Sınavlar geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenmişti. Peki AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır…
AÖF YKS ek tercih kayıtları 26 Ekim 2021 Salı günü saat 09:00'da başladı ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar devam edecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.