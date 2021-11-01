Aslan’ın keyfi yerine geldi

Geçen hafta derbide Beşiktaş’a yenilerek yara alan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde çıktığı maçta Gaziantep FK’yı Morutan ve Kerem’in golleriyle devirerek 3 puanı kaptı
Beşiktaşve Fenerbahçe'nin yenildiği haftada Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray 2-0 kazandı ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. İleri uçta Mohamed ve Diagne yerine Halil'le maça başlayan sarı-kırmızılılar, hücumda kısırdı ve Kerem ile Morutan'ın bireysel yeteneğine kaldı. Üçlüsavunma oynayan GaziantepFK stoperleri,Halil'i marke etmektezorlanmadı.Devre biterken kornerin devamında sağ çaprazda topla buluşan Morutan,Göztepe'ye golününolduğu bölgedenbu kez soluylasol köşeyi klas gördü:1-0. Rumen yıldız attığı golün dışında ise etkisizdi. İkinci yarıda Barış Alper'in yerine giren Feghouli'nin savunma arkasına kaçırdığı Kerem Aktürkoğlu, çabukluğunu bitiricilikle tamamladı ve Aslan'ı rahatlatan golü net vuruşla attı. Galatasaraysahanın yıldızı Marcaosayesinde Gaziantep FK'yımaça ortak etmedi.
HAYALİMDEKİ GİBİ!
Attığı golle takımını rahatlatan Kerem Aktürkoğlu çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Bu maçın önemini biliyorduk. Rakiplerimiz de kaybetti. Onun heyecanıyla maça başladık ve kazandık. Galatasaray'a gelirken hayallerim ve hedeflerim vardı. Bu hedeflere ne kadar çabuk ulaşabilirim diye konuşuyorduk hep çevremle. Fatih hocanın benim hakkımda güzel düşünceleri vardı. Hayallerimi gerçekleştiriyorum."
HARİKASIN EVLAT!
82. dakikada yerini Mohamed'e bırakan Kerem, hemen hocasına koştu. Teknik direktör Fatih Terim de genç oyuncusuna sarılarak özel olarak kutladı.