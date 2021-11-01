AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? AKSİS AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav merkezleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi birinci dönem sınavları başlıyor. Kasım ayının ikinci haftasında yapılması planlanan sınavlara ilişkin araştırmalar hızlandı. Pek çok öğrenci AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş yeri belli oldu mu diye araştırma yapıyor. Fakültenin yayınladığı sınav tarihleri yaklaşırken adayların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanıyor. İşte AKSİS AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav merkezleri listesi!
AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
İÜ AUZEF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Ancak henüz sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav merkezlerinin önümüzdeki hafta içinde belli olması bekleniyor. Öğrencilerin sınava giriş yapacağı adresler ilan edildiğinde haberimizde yer alacak.
AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir. Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.
AUZEF GÜZ YARIYILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-20211 takvimine göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre, AUZEF güz dönemleri 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor. AUZEF sınav merkezlerine auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.