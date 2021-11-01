AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? AKSİS AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav merkezleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi birinci dönem sınavları başlıyor. Kasım ayının ikinci haftasında yapılması planlanan sınavlara ilişkin araştırmalar hızlandı. Pek çok öğrenci AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş yeri belli oldu mu diye araştırma yapıyor. Fakültenin yayınladığı sınav tarihleri yaklaşırken adayların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanıyor. İşte AKSİS AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav merkezleri listesi!

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

İÜ AUZEF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Ancak henüz sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav merkezlerinin önümüzdeki hafta içinde belli olması bekleniyor. Öğrencilerin sınava giriş yapacağı adresler ilan edildiğinde haberimizde yer alacak.