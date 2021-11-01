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Giriş Tarihi: 1.11.2021 17:28 Son Güncelleme: 1.11.2021 17:50

Sporting Lizbon maçı öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 5 isim...

Sporting Lizbon maçı öncesi Beşiktaş’ta sakatlık şoku! 5 isim...

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kamp kadrosunda Vida'nın sakatlığı sebebiyle Lizbon'a götürülmediği açıklandı. Açıklanan kamp kadrosunda önemli isimler yer almadı.

Şampiyon Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, çarşamba günü Sporting Lizbon'a konuk olacak. Maç öncesi kamp kadrosu açıklandı ve önemli isimler yer almadı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ile Maksim Gavrilin yapacak. Kirill Levnikov dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ'TA VİDE ŞOKU

Beşiktaş'ta maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kamp kadrosunda sürpriz olarak Vida'nın da sakatlandığı ve ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre Sporting mücadelesi kafilesinde şu oyuncular yer aldı: "Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira."

LİZBON MAÇINDA 5 EKSİK

Domagoj Vida, Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş ilk maçta Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olmuştu.

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Sporting Lizbon maçı öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 5 isim...
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