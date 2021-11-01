Bugün altın ne kadar oldu sorusu, haftanın ilk işlem günü olması sebebiyle sabah saatlerinden beri araştırılıyor. Piyasalardaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları son dönemdeki inişli çıkışlı seyrini koruyor. Bu nedenle anlık takip ihtiyacı duyan pek çok vatandaş güncel rakamlar için 1 Kasım kuyumcu canlı altın fiyatları ne durumda diye merak ediyor. 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte son dakika alış-satış rakamları ile son durum takibi.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (1 KASIM 2021)

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;