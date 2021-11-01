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Giriş Tarihi: 1.11.2021 18:16

Bugün altın ne kadar oldu? 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım kuyumcu canlı altın fiyatları ne durumda?

Bugün altın ne kadar oldu? 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım kuyumcu canlı altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken, FED toplantısı öncesi Kapalıçarşı’daki son durum merak ediliyor. Yatırımcıların ve altın almayı planlayan vatandaşların “bugün altın ne kadar oldu, 1 gram ve çeyrek altın kaç TL?” sorularıyla incelediği fiyatlar anlık takip ediliyor. Analistlerin sarı metalle ilgili son yorumları takip edilirken, 1 Kasım kuyumcu canlı altın fiyatları ne durumda sorusu yanıt arıyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve altının gram fiyatı son dakika olarak haberimizde!

Bugün altın ne kadar oldu sorusu, haftanın ilk işlem günü olması sebebiyle sabah saatlerinden beri araştırılıyor. Piyasalardaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları son dönemdeki inişli çıkışlı seyrini koruyor. Bu nedenle anlık takip ihtiyacı duyan pek çok vatandaş güncel rakamlar için 1 Kasım kuyumcu canlı altın fiyatları ne durumda diye merak ediyor. 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte son dakika alış-satış rakamları ile son durum takibi.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (1 KASIM 2021)

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 494,11

SATIŞ: 513,22

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.593,00

SATIŞ: 3.647,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.621,00

SATIŞ: 3.675,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.493,41

SATIŞ: 3.562,03

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.747,00

SATIŞ: 1.804,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 873,00

SATIŞ: 896,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 549,40

SATIŞ: 549,49

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Bugün altın ne kadar oldu? 1 gram ve çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım kuyumcu canlı altın fiyatları ne durumda?
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