Civan Canova kimdir? Üç Kuruş’un Oktay’ı Civan Canova kaç yaşında, nereli?

Civan Canova hayatı ile merak edilen isimler arasında bulunuyor. Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Üç Kuruş dizisiyle gündem olan Civan Canova kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. İşte Civan Canova hayatı ve hakkında merak edilenler…
Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.
Kameralar karşısına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi ile çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sınıf, Arka Sokaklar gibi birçok projede yer almıştır.
1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenmiş ancak 2004 yılında boşanmışlardır.
Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almış olan Civan Canova, 1,83 metre boyunda, 73 kilo ve Yengeç burcudur.
15. Afife Tiyatro Ödülleri – "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Eve Dönüş
2006 – 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Eve Dönüş
2000 – Avni Dilligil – En İyi Oyun Yazarı – Sokağa Çıkma Yasağı
1989 – Kültür ve Turizm Bakanlığı – En İyi 10 Senaryo dalında ödül – Kör Buluşma
1997 – Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü – Sokağa Çıkma Yasağı
1996 – Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında
1994 – İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında
2019 – Atiye (TV Dizisi)
2014-2016 – Paramparça (Rahmi) (TV Dizisi)
2014 – Her Sevda Bir Veda (TV Dizisi)
2012-2014 – Karadayı (Çetin) (TV Dizisi)
2012 – F Tipi Film (C/1 Heyet Üyesi) (Sinema Filmi)
2010 – Sensiz Yaşayamam (Muammer) (TV Dizisi)
2010-2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Kadir) (TV Dizisi)
2010 – 72. Koğuş (Katil Hilmi) (Sinema Filmi)
2009 – Yüreğine Sor (Mecit) (Sinema Filmi)
2008 – Sınıf (Şeref) (TV Dizisi)
2008 – Ayışığı (Yıldırım) (TV Dizisi)
2007 – Eksik Etek (TV Dizisi)
2006 – Eve Dönüş (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)
2006 – Esir Kalpler (Ekrem) (TV Dizisi)
2006-2007 – Arka Sokaklar (Nazım) (TV Dizisi)
2005 – Çeşm-i Bülbül (TV Filmi)