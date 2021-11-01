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Giriş Tarihi: 1.11.2021 13:23

Civan Canova kimdir? Üç Kuruş’un Oktay’ı Civan Canova kaç yaşında, nereli?

Civan Canova kimdir? Üç Kuruş’un Oktay’ı Civan Canova kaç yaşında, nereli?

Show TV’nin yeni dizisi Üç Kuruş izleyiciyle bu akşam buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Civan Canova Oktay karakterini canlandıracak. Dizide Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Canova Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır. Peki Civan Canova kimdir? Üç Kuruş’un Oktay’ı Civan Canova kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı…

Civan Canova hayatı ile merak edilen isimler arasında bulunuyor. Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Üç Kuruş dizisiyle gündem olan Civan Canova kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. İşte Civan Canova hayatı ve hakkında merak edilenler…

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.

Kameralar karşısına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi ile çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sınıf, Arka Sokaklar gibi birçok projede yer almıştır.

1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenmiş ancak 2004 yılında boşanmışlardır.

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almış olan Civan Canova, 1,83 metre boyunda, 73 kilo ve Yengeç burcudur.

ÖDÜLLERİ:

15. Afife Tiyatro Ödülleri – "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Eve Dönüş

2006 – 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Eve Dönüş

2000 – Avni Dilligil – En İyi Oyun Yazarı – Sokağa Çıkma Yasağı

1989 – Kültür ve Turizm Bakanlığı – En İyi 10 Senaryo dalında ödül – Kör Buluşma

1997 – Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü – Sokağa Çıkma Yasağı

1996 – Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

1994 – İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

CİVAN CANOVA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLERİ

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2014-2016 – Paramparça (Rahmi) (TV Dizisi)

2014 – Her Sevda Bir Veda (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Çetin) (TV Dizisi)

2012 – F Tipi Film (C/1 Heyet Üyesi) (Sinema Filmi)

2010 – Sensiz Yaşayamam (Muammer) (TV Dizisi)

2010-2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Kadir) (TV Dizisi)

2010 – 72. Koğuş (Katil Hilmi) (Sinema Filmi)

2009 – Yüreğine Sor (Mecit) (Sinema Filmi)

2008 – Sınıf (Şeref) (TV Dizisi)

2008 – Ayışığı (Yıldırım) (TV Dizisi)

2007 – Eksik Etek (TV Dizisi)

2006 – Eve Dönüş (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)

2006 – Esir Kalpler (Ekrem) (TV Dizisi)

2006-2007 – Arka Sokaklar (Nazım) (TV Dizisi)

2005 – Çeşm-i Bülbül (TV Filmi)

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Civan Canova kimdir? Üç Kuruş’un Oktay’ı Civan Canova kaç yaşında, nereli?
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