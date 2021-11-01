Civan Canova kimdir? Üç Kuruş’un Oktay’ı Civan Canova kaç yaşında, nereli?

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.

Kameralar karşısına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi ile çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sınıf, Arka Sokaklar gibi birçok projede yer almıştır.

1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenmiş ancak 2004 yılında boşanmışlardır.

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almış olan Civan Canova, 1,83 metre boyunda, 73 kilo ve Yengeç burcudur.

ÖDÜLLERİ:

15. Afife Tiyatro Ödülleri – "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Eve Dönüş

2006 – 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Eve Dönüş

2000 – Avni Dilligil – En İyi Oyun Yazarı – Sokağa Çıkma Yasağı

1989 – Kültür ve Turizm Bakanlığı – En İyi 10 Senaryo dalında ödül – Kör Buluşma

1997 – Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü – Sokağa Çıkma Yasağı

1996 – Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

1994 – İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında