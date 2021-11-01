Denizbank uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Denizbank mobil (internet bankacılığı) çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor?

Denizbank mobil uygulaması çöktü iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Son dönemde popülerleşen ve müşterilerin birçok işlemi sağlayabildiği mobil bankacılık uygulamalarında yaşanan erişim problemleri vatandaşların konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarına yol açıyor. Hal böyleyken yaşanan aksaklık sonrası "Denizbank mobil (internet bankacılığı) çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Denizbank mobil çöktü mü? İşte tüm detaylar...