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Giriş Tarihi: 1.11.2021 12:22 Son Güncelleme: 1.11.2021 12:22

Denizbank uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Denizbank mobil (internet bankacılığı) çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor?

Denizbank uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Denizbank mobil internet bankacılığı çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor?

DenizBank mobil internet bankacılığı uygulamasında yaşanan erişim sorunu sonrası binlerce kişi “Denizbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor, ne zaman düzelecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Kullanıcılar giriş bilgilerini girmelerinin ardından uygulamanın açılmadığını bildirdiler. Konuyla ilgili ilgili kurum tarafından henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Peki, Denizbank mobil (internet bankacılığı) çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Denizbank mobil uygulaması çöktü iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Son dönemde popülerleşen ve müşterilerin birçok işlemi sağlayabildiği mobil bankacılık uygulamalarında yaşanan erişim problemleri vatandaşların konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarına yol açıyor. Hal böyleyken yaşanan aksaklık sonrası "Denizbank mobil (internet bankacılığı) çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Denizbank mobil çöktü mü? İşte tüm detaylar...

DENİZBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Denizbank mobil uygulamasında erişim problemi yaşandığını bildirdi. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DenizBank müşterileri konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından tepki göstermeye başladı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

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Denizbank uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelecek? Denizbank mobil (internet bankacılığı) çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor?
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