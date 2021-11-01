Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ekin Koç kimdir? Üç Kuruş Efe kimdir, Efe’yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 22:26 Son Güncelleme: 1.11.2021 22:26

Ekin Koç kimdir? Üç Kuruş Efe kimdir, Efe’yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı?

Ekin Koç kimdir? Üç Kuruş Efe kimdir, Efe’yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı?

Üç Kuruş dizisi bu akşam Show TV’de yayın hayatına başladı. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu yapımla ilgili merak edilenlerin başında gelirken, diziyi izleyenler Ekin Koç kimdir, Üç Kuruş Efe kimdir gibi sorulara yanıt arıyor. Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte başrole hayat veren oyuncu; Efe’yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı sorularıyla gündeme geliyor. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve dizileri!

Geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizisinin final bölümünde müjdelenen Üç Kuruş dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Diziyi izleyenler, başrolde yer alan Üç Kuruş Efe kimdir ve Ekin Koç kimdir sorularının yanıtını araştırıyor. Efe'yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı gibi sorular da ünlü oyuncuyla ilgili merak ediliyor. Daha önce pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncunun hayatı, dizileri ve filmleri haberimizde.

ÜÇ KURUŞ EFE KİMDİR?

Organize Büro'nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal'ı içeri almak onun için an meselesidir. Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe'nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki işbirliği yapmak durumunda kalır.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Tam adı İsmet Ekin Koç'tur. 21 Haziran 1992'de Antalya'da doğdu. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizide ''Tilki'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 29 bölüm sürmüştür ve o dönem büyük hayran kitlesi elde etmiştir.

2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde ''Seyfi'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 8 bölüm sürmüştür.

2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı. Film 289.778 kişilik gişe yapmıştır.

Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
2015 Senden Bana Kalan Özgür Arıca Başrol
2015 Ali ve Nino Mehmed Başrol
2018 Bizim İçin Şampiyon Halis Karataş Başrol
2021 Okul Tıraşı Öğretmen Selim Başrol / Festival Filmi
2021 Balkaya Gazeteci Murat Başrol / Festival Filmi
Dizi
Yıl Başlık Rolü Notlar
2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim Tilki (Kıvanç Gündoğdu) Başrol / Fox TV
2014 Benim Adım Gültepe Seyfi Başrol / Kanal D
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem 1. Ahmed Başrol / Star TV
2017 Hayat Sırları Burak Özer
2019 Succession Kadir Konuk / HBO
2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmed Sencer Başrol / TRT 1
2021- Üç Kuruş Efe Başrol / Show TV

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme ve yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika haberi: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap!
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira hedef tahtasında! Olası ayrılık sonrası sürpriz adaylar...
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
Başkan Erdoğan Biden, Macron, Merkel ve Draghi'yle neler konuştuğunu açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekin Koç kimdir? Üç Kuruş Efe kimdir, Efe’yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA