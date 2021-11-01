Geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizisinin final bölümünde müjdelenen Üç Kuruş dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Diziyi izleyenler, başrolde yer alan Üç Kuruş Efe kimdir ve Ekin Koç kimdir sorularının yanıtını araştırıyor. Efe'yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı gibi sorular da ünlü oyuncuyla ilgili merak ediliyor. Daha önce pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncunun hayatı, dizileri ve filmleri haberimizde.

ÜÇ KURUŞ EFE KİMDİR?

Organize Büro'nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal'ı içeri almak onun için an meselesidir. Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe'nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki işbirliği yapmak durumunda kalır.