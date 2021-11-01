Geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizisinin final bölümünde müjdelenen Üç Kuruş dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Diziyi izleyenler, başrolde yer alan Üç Kuruş Efe kimdir ve Ekin Koç kimdir sorularının yanıtını araştırıyor. Efe'yi canlandıran Ekin Koç kaç yaşında, nereli, ne iş yapar, hangi dizilerde oynadı gibi sorular da ünlü oyuncuyla ilgili merak ediliyor. Daha önce pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncunun hayatı, dizileri ve filmleri haberimizde.
ÜÇ KURUŞ EFE KİMDİR?
Organize Büro'nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal'ı içeri almak onun için an meselesidir. Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe'nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki işbirliği yapmak durumunda kalır.
EKİN KOÇ KİMDİR?
Tam adı İsmet Ekin Koç'tur. 21 Haziran 1992'de Antalya'da doğdu. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.
Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizide ''Tilki'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 29 bölüm sürmüştür ve o dönem büyük hayran kitlesi elde etmiştir.
2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde ''Seyfi'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 8 bölüm sürmüştür.
2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı. Film 289.778 kişilik gişe yapmıştır.
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2015
|Senden Bana Kalan
|Özgür Arıca
|Başrol
|2015
|Ali ve Nino
|Mehmed
|Başrol
|2018
|Bizim İçin Şampiyon
|Halis Karataş
|Başrol
|2021
|Okul Tıraşı
|Öğretmen Selim
|Başrol / Festival Filmi
|2021
|Balkaya
|Gazeteci Murat
|Başrol / Festival Filmi
|Dizi
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2013-2014
|Sana Bir Sır Vereceğim
|Tilki (Kıvanç Gündoğdu)
|Başrol / Fox TV
|2014
|Benim Adım Gültepe
|Seyfi
|Başrol / Kanal D
|2015-2016
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|1. Ahmed
|Başrol / Star TV
|2017
|Hayat Sırları
|Burak Özer
|2019
|Succession
|Kadir
|Konuk / HBO
|2020-2021
|Uyanış: Büyük Selçuklu
|Ahmed Sencer
|Başrol / TRT 1
|2021-
|Üç Kuruş
|Efe
|Başrol / Show TV