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Giriş Tarihi: 1.11.2021 20:06 Son Güncelleme: 1.11.2021 20:07

Emre Belözoğlu 3'de 3 peşinde! Başakşehir-Adana Demirspor (CANLI)

Emre Belözoğlu 3’de 3 peşinde! Başakşehir-Adana Demirspor CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Emre Belözoğlu yönetiminde 2'de 2 yapan Başakşehir, sahasında ligin güçlü kadrolarından birine sahip olan Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşma saat 20.00'de başladı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış gününde Başakşehir ile Adana Demirspor, Giresunspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Bu sezon Aykut Kocaman'ın ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 2'de 2 yaptı.

Genç teknik adam, bu çıkışı Adana Demirspor karşısında da sürdürmek istiyor. Uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, yaz transfer döneminde adından söz ettiren transferler yapmıştı.

İlk 10 haftada 12 puan toplayan Başakşehir, 13. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 13 puanla 11. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR 0-0 ADANA DEMİRSPOR | CANLI

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Assombalonga

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Emre Belözoğlu 3'de 3 peşinde! Başakşehir-Adana Demirspor (CANLI)
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