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Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:59

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

Ekim ayına ilişkin enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen toplantı sonucunda enflasyon oranı belli oluyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından kasım ayında açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekim ayı enflasyon oranı milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl? İşte yanıtı…

Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Ekim ayı 2021 enflasyon oranlarında Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi nasıl?
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