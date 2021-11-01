Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2021: Bugün evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:26 Son Güncelleme: 1.11.2021 10:26

Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2021: Bugün evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2021: Bugün evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Kasım ayının ilk günüyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırmaları da hız kazandı. Vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "1 Kasım Bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İl il yatırılmakta olan bu ödenek genel olarak her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. İşte Kasım ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve konuya ilişkin tüm detaylar...

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi bugün de yeni ayın ilk günüyle beraber araştırma konusu haline geldi. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. İl il yapılan ödemeler nedeniyle "Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 25 Ağustos 2021 E devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 8 Eylül 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef kim elendi? 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika haberi: 5 sene önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Yarım kalan hikaye bitiyor 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Son dakika haberi: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Fulya Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi: Katil Atilla Makta hakkında karar
Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki o pozisyonlara net yorum! Ofsayt var mı?
Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere net mesaj
SON DAKİKA: 31 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Millete hizmet yolunda 19 yıl
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2021: Bugün evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA