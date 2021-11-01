Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2021: Bugün evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi bugün de yeni ayın ilk günüyle beraber araştırma konusu haline geldi. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. İl il yapılan ödemeler nedeniyle "Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar...