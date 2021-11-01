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Giriş Tarihi: 1.11.2021 16:32

Fenerbahçe'de Antwerp mesaisi sürdü! Serdar Aziz ayrı çalıştı

Fenerbahçe’de Antwerp mesaisi sürdü! Serdar Aziz ayrı çalıştı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, Serdar Aziz, idmanı takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubunun 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekliştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, idmanı takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

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Fenerbahçe'de Antwerp mesaisi sürdü! Serdar Aziz ayrı çalıştı
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