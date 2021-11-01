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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Günün sorusu

Günün sorusu

F.Bahçe yönetimi, Pereira ile yollarını ayırmalı mı, yoksa sonuna kadar devam mı etmeli?

GÜRCAN BİLGİÇ
Kulüpten içeri sokmam
Vitor Pereira, takımında lider oyuncusu olduğunda bile Fenerbahçe'ye şampiyonluk futbolu oynatmadı. Hedef takım, topu rakibe bırakmaz. Sistem ve oyuncular üzerinden yaptığı deneyler de cabası… Kadro, ne fizik olarak iyi seviyede ne de performans olarak geçen sezonlardan daha iyi. Her şey kötüye gitmiş. Ali Koç'un yerinde olsam beklentileri nasıl karşılayacağını ve neden karşılayamadığını sorar, cevabı dikkatle dinlerdim. İkna olduysam devam ederim. Olmazsam vedalaşırım. Performans testlerini yaptırmayan, kendi karnesini saklayan bir hoca var karşısında. Bana kalsa kulüpten içeri sokmazdım ama Fenerbahçe'yi ben yönetmiyorum. Pereira ile bu takımın gelişeceğine- büyüyeceğine de inanmıyorum.

BÜLENT TİMURLENK
İnandığına sabredemedi
Bir teknik direktör, rakibi analiz eder, maçı kazandıracak 11'i sahaya sürer. Pereira, kendi inandığına 41 dakika sabredebildi. Müdahale edecekseniz 20-25'te edersiniz, devrenin bitimine 4 dakika kala 3 oyuncu birden değiştirmek kişisel şovunuzdur. Sonuçta Fenerbahçe 19 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Pereira, İrfan Can'ın nasıl bir futbolcu olduğunu da keşfetmiştir herhalde. Olympiakos maçı öncesinde iki maç kazandıktan sonraki kibirli basın toplantısı bile Pereira'nın teknik adamlık karakterini özetliyor. Onun yerinde olsam, ikinci kez geldiği Fenerbahçe'de biraz kulüp tarihini çalışır, biraz taraftarı anlar, büyük harfli cümleler kuracağıma büyük işler yapmaya çalışırım. Bunu yapmadığınız zaman kapı açıktır. Arkanızı dönüp çıkabilirsiniz.

ALİ GÜLTİKEN
Makulü vedalaşmak
Teknik adam konusunda en önemli şey güven meselesi. Bunun kırıldığı noktada bir şeyleri tamir etmek zor oluyor. Pereira yeni gelen bir hoca olsa belki konu farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama geçmişte de Fenerbahçe'de çalışan ve bilinen bir isim olduğu için artık kredisi fazla değil. Genel olarak baktığımızda şu anda sıkıntı oyuncu kalitesinde değil, oyun kalitesinde görülüyor. Buradaki ana sebebin de sistemden kaynaklandığı ve oyuncuların buna adapte olamadığı net bir şekilde görülüyor. Pereira'nın oyuncuları bir şeylere ikna etmesi ve onların da Portekizli'ye güvenme süreci de zor görünüyor. O yüzden vedalaşmak en makul sonuç olabilir. Tabii başka bir sorun da Pereira gittikten sonra yerine kimin geleceği.

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