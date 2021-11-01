Günün sorusu

F.Bahçe yönetimi, Pereira ile yollarını ayırmalı mı, yoksa sonuna kadar devam mı etmeli?
GÜRCAN BİLGİÇ Kulüpten içeri sokmam
Vitor Pereira, takımında lider oyuncusu olduğunda bile Fenerbahçe'ye şampiyonluk futbolu oynatmadı. Hedeftakım, topu rakibe bırakmaz. Sistem ve oyuncular üzerinden yaptığı deneyler de cabası… Kadro, nefizik olarak iyi seviyedene de performansolarak geçensezonlardandaha iyi. Her şey kötüye gitmiş. Ali Koç'un yerinde olsam beklentileri nasıl karşılayacağını ve neden karşılayamadığını sorar, cevabı dikkatle dinlerdim. İkna olduysam devam ederim. Olmazsam vedalaşırım. Performans testlerini yaptırmayan, kendi karnesinisaklayan bir hoca var karşısında. Bana kalsa kulüpten içeri sokmazdım ama Fenerbahçe'yi ben yönetmiyorum. Pereira ile bu takımın gelişeceğine- büyüyeceğine de inanmıyorum.
BÜLENT TİMURLENK İnandığına sabredemedi
Bir teknik direktör, rakibi analiz eder, maçı kazandıracak 11'i sahaya sürer. Pereira, kendiinandığına 41 dakika sabredebildi. Müdahale edecekseniz 20-25'te edersiniz, devreninbitimine 4 dakika kala3 oyuncu birden değiştirmekkişisel şovunuzdur. Sonuçta Fenerbahçe 19 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Pereira,İrfan Can'ınnasıl bir futbolcu olduğunuda keşfetmiştir herhalde.Olympiakos maçı öncesinde iki maç kazandıktan sonraki kibirli basın toplantısı bile Pereira'nın teknik adamlık karakterini özetliyor. Onun yerinde olsam, ikinci kez geldiği Fenerbahçe'de biraz kulüp tarihini çalışır, biraz taraftarı anlar, büyük harfli cümleler kuracağıma büyük işler yapmaya çalışırım. Bunu yapmadığınız zaman kapı açıktır. Arkanızı dönüp çıkabilirsiniz.
ALİ GÜLTİKEN Makulü vedalaşmak
Teknik adam konusunda en önemli şey güven meselesi. Bunun kırıldığı noktada bir şeyleri tamir etmek zor oluyor. Pereira yeni gelen bir hoca olsa belki konu farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama geçmişte de Fenerbahçe'de çalışan ve bilinen bir isim olduğu için artık kredisi fazla değil. Genel olarak baktığımızda şu anda sıkıntı oyuncu kalitesinde değil, oyun kalitesinde görülüyor. Buradaki ana sebebin desistemden kaynaklandığıve oyuncuların bunaadapte olamadığı net birşekilde görülüyor. Pereira'nın oyuncuları bir şeylere ikna etmesi ve onların da Portekizli'ye güvenme süreci de zor görünüyor. O yüzden vedalaşmak en makul sonuç olabilir. Tabii başka birsorun da Pereira gittiktensonra yerine kimin geleceği.