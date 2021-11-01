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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Hikayesi yine yarım kalabilir

VOLKAN DEMİR
Hikayesi yine yarım kalabilir

“Buraya şampiyon olmaya, yarım kalan işimi tamamlamaya geldim” diyerek F.Bahçe’ye ikinci kez imza atan Portekizli teknik adam, takımda düzelme olmazsa devreyi de göremeyebilir

Fenerbahçe'de üst üste gelen Trabzon, Alanya ve Konya yenilgileri sonrası eleştiri okları teknik direktör Vitor Pereira'yı hedef alırken, gözler yönetime çevrildi. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusu. Başkan, maç sonu soyunma odasına inip, sergilenen futbolun kabul edilemeyeceğini söyledi ve herkesten toparlanmasını istedi. Koç takımla değil kendi özel uçağıyla Konya'dan İstanbul'a döndü. Pereira'yla en ufak bir temas kurmadı.

EVDEKİ KAYSERİ MAÇI KRİTİK
Başkan ve yönetimin harekete geçmek için Kayseri maçını bekleyeceği gelen bilgiler arasında. Takımda düzelme görülmezse yeni hoca için arayış başlayacak. Galatasaray derbisindeki olası bir kayıpta ise Portekizli hocanın bileti kesilebilir. 2015-16 sezonunda Fenerbahçe ile ikincilik yaşayan ve ikinci kez göreve gelirken, "Buraya şampiyon olmaya, yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" diyen Pereira, devre arasını bile göremeyebilir.

İHALE KİME KALACAK?
FENERBAHÇE'DE taraftar isyan bayrağını açtı. Mevcut tabloda herkes farklı bir kesime tepki gösteriyor.
İhalenin kime kalacağı merak konusu. Ancak şu gerçek ki, bu görüntüde tepeden tırnağa herkesin payı var:
YÖNETİM: Yaz transfer döneminde taraftara "Kadromuz hemen hemen hazır" diyen Ali Koç, birkaç takviyeyle üst seviyeye ulaşacaklarını ifade etmişti. Ancak yapılan transferlerden Kim Min-Jae dışında düzenli 11 oynayan ve katkı sağlayan isim yok.
VİTOR PEREIRA: Şampiyonluğu tek maçta kaçırmış kadroyu hemen hemen dağıttı. Yeni yapılan transferleri beğenmedi. Hatta Caulker'ı gönderdi.
Ancak aldırdığı isimleri kulübe arkadaşı yaptı. Üçlü savunmadaki ısrarıyla takımın çöküşüne en büyük zemini hazırladı.
MESUT ÖZİL: Sürekli polemik konusu haline geldi. Oyuna girerken veya çıkarken yaptıkları ve vücut dili onun gibi tecrübeli bir isme yakışmadı.
Fenerbahçe kaptanlığı seviyesini iyi yönetemedi. Taraftarın umudu olacakken, hayal kırıklığı oldu

YAPBOZ TAHTASI PEREİRA
LIGDE 11 maça da farklı 11'lerle çıkan F.Bahçe'nin Portekizli hocası, ideal kadrosunu bulamadı. Orta saha ve ileri üçlüde 22 ismin forma giymesi, saha içindeki uyumsuzluğu ortaya çıkardı. Pereira, bölgesel olarak en büyük değişikliği ileri üçlüde ve orta sahada gerçekleştirdi. Kurguyu oturtamayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, orta alanda 12 oyuncu denedi. Sadece 4 maça (Antalya, Altay, Alanya, Konya) aynı isimlerle çıkabildi. Hücumda da durum farklı değil. 10 futbolcuyu ileri üçlüde oynatan Pereira, gol yollarında etkisiz kalırken, sadece Trabzonspor ile Giresun karşılaşmalarında aynı hücumcularla sahadaydı. Kaleye Altay'ı sabitleyen Portekizli, savunmada Kim ve Szalai'den orta alanda da Ferdi ve Gustavo'dan zorunluluk olmadıkça vazgeçmedi.
UĞUR ÇEM

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Hikayesi yine yarım kalabilir
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