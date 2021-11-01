FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman belli olur?

ABD merkez bankası ile FED faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay gerçekleşecek olan toplantı küresel piyasaların yönüne belirleyecek. Kritik toplantının öncesinde ise "2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, 7. Toplantısını bu ay gerçekleştirecek. Peki, Kasım ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...