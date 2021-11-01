FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman belli olur?

ABD merkez bankası ile FED faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay gerçekleşecek olan toplantı küresel piyasaların yönüne belirleyecek. Kritik toplantının öncesinde ise "2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, 7. Toplantısını bu ay gerçekleştirecek. Peki, Kasım ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.
POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.
SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?
Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.