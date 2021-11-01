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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Kayseri 90+3’te uçtu

Kayseri 90+3’te uçtu

Kayserispor 4 haftalık galibiyet hasretine Karagümrük karşısında son verdi. Sarıkırmızılı ekibe zaferi 90+3’te Thiam getirdi

Ligde 4 haftadır galibiyet alamayan Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü son dakika golü ile yenip 3 puanı hatırladı. 23'te Bertolacci konuk takımı öne geçirirken 61'de İstanbul ekibinden Luckassen 'bariz gol şansını' elle kestiği için VAR uyarısı ile atıldı. 10 kişi kalan rakibini ablukaya alan Kayseri 73'te Gavranovic ile beraberliği sağlarken 90+3'te Thiam'ın golü ile kazanmayı bildi.

Hikmet Karaman'dan tribünlere: Eyvallah
Maçın ikinci yarısında Kayserispor tribünlerinin bir bölümü teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti. Beraberlik sonrasında da istifa çağrısı sürerken son dakikada gelen golün ardından yine tepki gelince Karaman tribünlere dönerek eliyle 'eyvallah' işareti yapıp selam verdi

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Kayseri 90+3’te uçtu
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