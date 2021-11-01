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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Kerem ile Marcao daha iyi dost oldular

Kerem ile Marcao daha iyi dost oldular

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok iyi bir futbol sergilediklerini belirtirken iki oyuncusunun aradaki buzları eritip daha iyi anlaştıklarını söyledi

Fatih Terim, maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. "İki yarıyı da iyi oynadık. Özellikle ilk yarı hiç pozisyon vermedik. Yüzde yüz pozisyonlar da bulduk" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuç olarak Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde bu galibiyet önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Kerem, Marcao ve Morutan hakkında da açıklamalarda bulunan Terim, "Kerem bizim çok alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz ve her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Daha da iyi olacak. Morutan içlerinde en küçüğü, biraz içine kapanık ama çok önemli meziyetleri var. Marcao'nun hareketi elbette doğru değildi. Kerem'den herkesin önünde özür dileyecekti tabii. O da üzüntüsünün farkında. Kerem ile daha iyi dost oldular. Küme düşen bir takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik. Ama şu an Marcao çok iyi bir yerde. Sol ayağı ve teknik becerisiyle birlikte oyun kurmada önemli bir isim. Bahanelere sığınmadan devam ediyoruz."

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ
Marcao, Gaziantep FK maçında en fazla ikili mücadele kazanan (16), en fazla top kapan (3), en fazla pas arası yapan (4) ve en fazla sahipsiz top kazanan (9) oyuncu oldu.

'FATİH HOCAM HEP BENİMLEYDİ'
Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem'le kavga ettikten sonra ceza alan ve Beşiktaş maçıyla ligde sahalara dönen Marcao, taraftarla dün buluştu. Brezilyalı stoper, karşılaşmanın ardından taraftara 3'lü çektirirken bayrak da salladı. Yıldız futbolcu duygularını şöyle anlattı: "Hocamız bizi iyi çalıştırdı. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi. Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutlu oldum. Zor durumlardan geçtim ama Fatih hocam hep benimle beraber oldu. Desteğini esirgemedi. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde…"

NİĞDE'DE PİŞECEK ASLAN'A DÜŞECEK
Altyapıyla ilgili de konuşan Fatih Terim, 2. Lig'de mücadele eden pilot takımları Niğde Anadolu FK ile ilgili şu sözleri sarf etti: "Ceyhun Müderrisoğlu hocayı (G.Saray U19 antrenörü) gönderdik oraya. Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz. Orada kendi hocamızı da yöneticimizi de oyuncumuzu da deneyeceğiz, çıkaracağız." G.Saray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve henüz kontrat yenilemeyen 18 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz hakkında ise "Bartuğ'u bizim çocuğumuz olarak görüyoruz ama bu gerek ekonomik gerek de teknik olarak zaafı olacak anlamına gelmiyor. Fedakârlık yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kerem ile Marcao daha iyi dost oldular
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